荳荳小五視力出狀況 陶晶瑩認當下慌了

〔記者傅茗渝／台北報導〕孩子近視問題成了不少家庭的共同課題，也意外成為陶晶瑩母女多年來的話題。身為兩個孩子的媽媽，陶晶瑩近日出席活動時，大方分享陪伴女兒荳荳對抗近視的心路歷程，從一開始的手足無措，到逐步找到適合孩子的矯正方式，她直言：「當爸媽真的要做很多功課。」

為了讓更多家長少走冤枉路，也希望弱勢孩子能同樣獲得完善的視力照護，陶晶瑩此次擔任「兒童近視防護大使」，見證蔡司台灣攜手多家醫療院所與家扶基金會，共同打造「兒童近視防護網」。談到女兒荳荳的近視歷程，陶晶瑩透露，荳荳約在小學五年級時就被診斷出近視，讓全家相當震驚。

陶晶瑩化身兒童近視防護大使，揭荳荳多年近視攻防戰。（蔡司提供）

偏偏荳荳從小熱愛打籃球，球場上需要清楚視力支援，配戴眼鏡相當不便。她回憶：「那時候真的像在破案，一直追著醫生問，到底有沒有方法能讓孩子看得清楚又不用戴眼鏡？」在醫師建議下，荳荳一度配戴角膜塑型片，度數也維持得相當穩定。

隨著女兒進入青春期，視力矯正方式也隨之調整，改以眼鏡或隱形眼鏡輔助，並嘗試不同選擇。陶晶瑩也忍不住分享女兒的愛美趣事，笑說曾在美國陪荳荳挑選鏡框，換了好幾副後，對方最後挑中兩副在她眼中幾乎一模一樣的透明鏡框，讓她直呼：「青少女真的很難預測！」她也透露，未來等女兒回台灣，不排除一起評估近視雷射的可能。

除了孩子的視力照護，陶晶瑩也以自身經驗提醒家長近視追蹤的重要性。她坦言，自己學生時代投入寫作、寫歌，常因靈感湧現長時間用眼，「一抬頭才發現眼睛酸到不行」，卻因當時沒有配戴合適眼鏡，讓近視一度加深。看著現在孩子們幾乎天天與3C為伍，她也直言：「家長自己都在用手機，真的很難要求孩子。」因此呼籲家長除了以身作則，更要替孩子規劃完善的近視追蹤與照護方式。

