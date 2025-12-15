嘉義縣大林化身實境推理舞台 「百分之一相對論」展現在地風情

「百分之一相對論」在萬國戲院拍攝。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕映底子國際傳媒製作的實境推理節目「百分之一相對論」，將於明年1月4日起播出，嘉義縣政府表示，節目首單元「月明村的虎靈傳說」選在大林鎮拍攝，以小鎮的真實風貌為背景，呈現特有的生活質感與影像美學，拍攝期間縣府新聞行銷處協調大林鎮公所及地方團隊，協助劇組進行多次勘景與會議協調，確保拍攝順利進行，呈現大林面貌。

該節目邀請陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩與本本組成「時空探員」，與觀眾一同解開關於時空亂流所引發的謎團，是全台首創的沉浸式兼具戲劇推理元素的實境節目，拍攝過程還有洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲、謝其文及童星洪君昊等卡司參與演出。

縣府新聞行銷處指出，第一單元「月明村的虎靈傳說」於2024年拍攝，重點場景涵蓋大林鎮內多處歷史及生活場域，包括兩座縣定歷史建築「萬國戲院」和「雪香亭」，拍攝時保留最接近日常使用的空間樣貌，呈現地方文化的深度，鎮內民宅、泰成中藥行、63公園與市場周邊道路開放給劇組使用。

大林鎮公所在拍攝期間協助交通動線及環境整理，與劇組掛設燈籠、調整街景，營造劇情所需的節慶氛圍；嘉義縣農會與青農加入市集場景的協作，協助擺攤、佈置，透過影像紀錄讓大林老街、場景與人情味得以被更廣泛看見。

縣府新聞行銷處長楊皓茹表示，影視作品帶來的效益不只是短暫人潮，而是讓城市品牌重新被定位；嘉義縣具備多樣化場景、即時的行政資源支持，這次拍攝更展現跨單位影視合作的可能性，歡迎更多劇組團隊前來進駐拍攝，讓嘉義縣亮點風情被看見。

「百分之一相對論」導演郭方儒表示，節目劇情取材自台灣民間傳說和地方故事，並希望觀眾在享受劇情的同時，能夠像「名偵探柯南」般參與推理過程。官方預告片已於「百分之一相對論」官方社群釋出，並不定期舉辦抽獎活動，觀眾可有機會與「時空探員」一起同樂。

