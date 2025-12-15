自由電子報
娛樂 最新消息

噴暗戀男香水陪睡！林可彤想像「他在身邊」被封變態殺手

左１、２、３；右３、２、１）青年發展署副署長諶亦聰、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均、藝人琳賽、林可彤、李新、香氛藝術家陳美菁上節目。（公視提供）左１、２、３；右３、２、１）青年發展署副署長諶亦聰、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均、藝人琳賽、林可彤、李新、香氛藝術家陳美菁上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由庾澄慶（哈林）主持的公視益智節目《哈！真相大白了》，最新一集邀來林可彤、李新、琳賽，並集結青年發展署副署長諶亦聰、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均，以及香氛藝術家陳美菁同台闖關。節目以「味道是否承載記憶」為主題展開討論，林可彤一段關於暗戀與香水的青春回憶意外成為全場笑點，甚至被哈林笑封為「變態殺手」，還被雷丘律師戲稱是「潛在犯罪者」，爆笑互動將於明（12/16）晚間9點在公視播出，並同步上架公視＋平台。

節目中，哈林拋出問題：「氣味會讓你想起什麼事情或什麼人？」林可彤坦言，年輕時曾暗戀一名男生，對方習慣噴香奈兒Sport運動款、偏中性的香水，雖然自己一片癡心，卻始終沒有結果，最後乾脆買下同款香水在家噴，還笑說「感覺他好像隨時在我身邊」，讓一旁的李新等女性來賓聽得目瞪口呆，直呼她相當癡情。

李新則分享截然不同的回憶，她回想童年住在祖母家時，後院種著一棵茉莉花樹，每到傍晚乘涼時，總會聞到淡淡花香，如今只要聞到茉莉花味，就彷彿回到奶奶身邊、回到那個院子，感性發言也讓哈林感嘆氣味確實能喚醒童年記憶。

《哈！真相大白了》藝人林可彤（右）、李新上節目參賽。（公視提供）《哈！真相大白了》藝人林可彤（右）、李新上節目參賽。（公視提供）

林可彤接著害羞補充，直到現在聞到那款香水，仍會默默想起那個人，還忍不住詢問其他來賓是否也有相同經驗？沒想到哈林立刻吐嘈：「這聽起來很像我看過的警匪片裡的變態殺手吧？」甚至現場模仿噴香水、搞怪演出，逗得全場大笑。

更有趣的是，節目中的專家雷丘律師聽完後也頻頻點頭，讓哈林忍不住追問是否認同這種行為雷丘律師語出驚人回應：「我點頭的原因是，這是潛在犯罪者。」哈林立刻順勢接話，笑問對方是否同意他的說法兩人一搭一唱，笑果十足。

《哈！真相大白了》林可彤、李新（中、右）湊上前聞奧運霹靂舞主席陳柏均（左）身上香水味，被主持人哈林笑稱是女性犯罪分子。（公視提供）《哈！真相大白了》林可彤、李新（中、右）湊上前聞奧運霹靂舞主席陳柏均（左）身上香水味，被主持人哈林笑稱是女性犯罪分子。（公視提供）

沒想到話題還有驚喜延伸，霹靂舞高手陳柏均現場表示，錄影當天自己正好也擦了香奈兒Sport，同款香水一說出口，立刻引發林可彤與李新湊上前確認，聞完後異口同聲直呼「對！就是這個味道」，讓哈林再度開玩笑封她們是「女性犯罪分子」。

香氛藝術家陳美菁也從專業角度補充，指出人的嗅覺記憶儲存在大腦的邊緣系統，就像一個黑盒子，氣味猶如鑰匙，能打開特定場景、喚醒深層記憶；哈林則感性總結，「味道放在心裡，偶爾讓我們回到過去、想到一些人，心裡就會暖起來。」

《哈！真相大白了》以闖關遊戲結合查核知識，帶領觀眾在歡笑中培養識謠能力，每週一至週三晚間9點於公視播出，並於公視＋同步上架，節目集數也於每週四至週六晚間8點在YouTube平台更新。

