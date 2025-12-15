《全明星》籃球女神泰國獻初體驗 系列美照辣眼睛

因參加《全明星運動會》打開知名度的「籃球女神」洗菜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因參加《全明星運動會》打開知名度的「籃球女神」洗菜，近日在社群媒體分享在泰國旅遊拍攝的比基尼系列辣照，讓粉絲暴動，其中有一張背對鏡頭，秀出翹翹蜜桃臀的照片，更讓網友瘋喊：愛了，愛了。

洗菜個性活潑開朗，身材健美窈窕。（翻攝自IG）

洗菜第一次到泰國旅遊。（翻攝自IG）

熱愛籃球的洗菜個性活潑開朗，身材健美窈窕，這次她首度到泰國旅遊，曬出棕色兩件式比基尼辣照，造型性感，加上她巧妙搭配網狀罩衫，整體造型大加分之外，更讓游泳池畔的風光增添一股休閒健康美。

穿著兩件式棕色比基尼的洗菜，看起來身材窈窕性感。（翻攝自IG）

兩件式棕色比基尼展現出洗菜健康勻稱的身材線條，討論度最高的一張照片竟是背影照，當時洗菜站在游泳池邊，緊實堅挺的蜜桃臀線條完美，她又在上頭套著網狀罩衫，流瀉出滿滿時尚感，更被大批網友譽為「最強比基尼照」。

洗菜露出俏皮表情。（翻攝自IG）

比基尼系列美照曝光後，留言區瘋狂湧入粉絲按讚，短短時間內突破3萬大關，讓洗菜的泰國初體驗收穫滿滿讚美。

洗菜背面照，被網友讚為「最強比基尼照」。（翻攝自IG）

