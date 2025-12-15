自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《全明星》籃球女神泰國獻初體驗 系列美照辣眼睛

因參加《全明星運動會》打開知名度的「籃球女神」洗菜。（翻攝自IG）因參加《全明星運動會》打開知名度的「籃球女神」洗菜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因參加《全明星運動會》打開知名度的「籃球女神」洗菜，近日在社群媒體分享在泰國旅遊拍攝的比基尼系列辣照，讓粉絲暴動，其中有一張背對鏡頭，秀出翹翹蜜桃臀的照片，更讓網友瘋喊：愛了，愛了。

洗菜個性活潑開朗，身材健美窈窕。（翻攝自IG）洗菜個性活潑開朗，身材健美窈窕。（翻攝自IG）

洗菜第一次到泰國旅遊。（翻攝自IG）洗菜第一次到泰國旅遊。（翻攝自IG）

熱愛籃球的洗菜個性活潑開朗，身材健美窈窕，這次她首度到泰國旅遊，曬出棕色兩件式比基尼辣照，造型性感，加上她巧妙搭配網狀罩衫，整體造型大加分之外，更讓游泳池畔的風光增添一股休閒健康美。

穿著兩件式棕色比基尼的洗菜，看起來身材窈窕性感。（翻攝自IG）穿著兩件式棕色比基尼的洗菜，看起來身材窈窕性感。（翻攝自IG）

兩件式棕色比基尼展現出洗菜健康勻稱的身材線條，討論度最高的一張照片竟是背影照，當時洗菜站在游泳池邊，緊實堅挺的蜜桃臀線條完美，她又在上頭套著網狀罩衫，流瀉出滿滿時尚感，更被大批網友譽為「最強比基尼照」。

洗菜露出俏皮表情。（翻攝自IG）洗菜露出俏皮表情。（翻攝自IG）

比基尼系列美照曝光後，留言區瘋狂湧入粉絲按讚，短短時間內突破3萬大關，讓洗菜的泰國初體驗收穫滿滿讚美。

洗菜背面照，被網友讚為「最強比基尼照」。（翻攝自IG）洗菜背面照，被網友讚為「最強比基尼照」。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中