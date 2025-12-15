《國際橋牌社2》女星忍孕吐「帶球」助陣陳芳語MV 談婚姻生活喊幸福

范宸菲（左）懷孕拍攝MV，收到陳芳語祝福。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「準媽媽」范宸菲曾以《國際橋牌社2》入圍金鐘獎女主角獎，之前她受邀拍攝「Kimberley」陳芳語新歌《擁抱自己 Hold on till the end》MV，當時還是懷孕初期，不時會孕吐不適，但她很敬業完成拍攝。

陳芳語應客家委員會邀請擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，日前推出客語創作形象歌曲《擁抱自己 Hold on till the end》，挑戰3種語言華語、客語、英語的轉換，不料MV拍攝當日凌晨，她突然反覆高燒不退，但仍堅持依照工作計畫完成拍攝。導演郭佩萱稱讚她：「一站上定位鏡頭開機就知道該怎麼做，精準又到位。」

范宸菲在MV劇情中要詮釋多種複雜的情緒面向，獨自度過生日、獨自吹熄50根蠟燭、面對鏡子化妝直到崩潰，演技大挑戰，她除了是演員，同時也持續在耕耘客語創作，聽到陳芳語這次創作的客語歌曲非常感動，認為這是客語流行音樂上很棒也很好的突破。目前范宸菲已懷孕5個月，談到婚姻生活直呼很幸福。

《擁抱自己 Hold on till the end》MV將於明（16日）中午12點在YouTube頻道首播，另外陳芳語也將出席明年1月17日在Legacy Taipei舉辦的「2025全球客家流行音樂大賽決賽」，屆時也將演唱形象歌曲。

