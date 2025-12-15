自由電子報
娛樂 最新消息

柬埔寨、泰國到底搞什麼碗糕？ 苦苓6點說清楚

泰國與柬埔寨邊境衝突激化，戰火波及平民區。泰國四色菊府（Si Sa Ket）一處村莊14日遭柬埔寨軍隊發射火箭彈擊中，民宅被炸毀起火，造成一名泰國村民喪生。圖為泰國軍方公布的救援畫面。（歐新社）泰國與柬埔寨邊境衝突激化，戰火波及平民區。泰國四色菊府（Si Sa Ket）一處村莊14日遭柬埔寨軍隊發射火箭彈擊中，民宅被炸毀起火，造成一名泰國村民喪生。圖為泰國軍方公布的救援畫面。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突蔓延至沿海地區，泰國政府14日宣布在東南部達叻府（Trat province）實施宵禁，這場激烈的交火發生在美國總統川普宣稱雙方同意停火的短短2天後，顯示調停努力面臨重大挑戰。

據《路透》報導，泰國國防部發言人、少將蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在曼谷記者會上表示，儘管柬埔寨13日重申願意停火，但邊境地區「持續發生衝突」，他強調泰國對外交解決持開放態度，但前提是「柬埔寨必須先停止敵對行動，我們才能談判」。

至於柬埔寨和泰國到底在搞什麼碗糕？今（15）日上午，作家苦苓在臉書發文以6點讓網友了解2國自古以來的紛爭始末：

一、柬埔寨古代叫做高棉，高棉帝國在極盛時期曾經統治現在泰國的大部分地區，你現在去旅遊看到的大小吳哥就是當年盛況，「泰國曾經是柬埔寨不可分割的領土」。

二、高棉帝國自14世紀開始衰敗，泰族人的王國相繼崛起，並不斷入侵高棉，甚至攻破吳哥城，高棉被迫遷都金邊，後來高棉一度成了泰國的附屬國，「柬埔寨曾經是泰國不可分割的領土」。

三、柬埔寨被法國殖民90年之後才獨立，而泰國一直沒有被西方國家殖民過（做為英法殖民地之間的緩衝區），所以在劃定柬埔寨和泰國邊界的時候，泰國一直都很有意見。尤其兩國交界的柏威夏寺附近被國際法院宣判主權歸屬柬埔寨，泰國對此一直耿耿於懷。

四、過去14年來，兩國軍方經常在這裡引發小型衝突，到今年越演越烈，連大炮和戰鬥機都出來了，雙方軍隊各有傷亡。泰國關閉和柬埔寨的邊界，柬埔寨電視台停播泰國節目，兩國互相驅逐外交官⋯⋯真正可憐的是本來住得好好、互有來往的兩國邊境居民，總共有大約30萬人被迫流離失所、日日面對死亡威脅。

五、問題是這個寺廟就算屬於柬埔寨，難道泰國人就不能去參拜嗎？沒有。而這個寺廟附近有豐富資源或重大戰略地位嗎？沒有。那為什麼兩國還要這樣打？因為泰國馬上要國會改選了，執政黨要藉此大喊團結、凝聚人心、收割選票；而柬埔寨的政局仍然受到前任總理洪森控制，當然也不能示弱，必須表現出「強人」的形象⋯⋯於是兩隻「相打雞」就這樣鬥個沒完沒了，倒楣的還是不知為何而戰的士兵、和無辜受害的邊境老百姓。

六、至於妄人川普，還想用停止和兩國貿易做威脅、自稱打幾個電話就可以促成和平，那就真的是癡人說夢了——野心政客為了達到目的，連人民的性命都可以不顧了，還管你什麼貿易不貿易？川皇也太看得起自己了。

點圖放大header
點圖放大body

