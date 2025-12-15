自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘戲后諮詢「性別重置手術」被抓包 女兒發怒直問：為什麼不說？

劉瑞琪（左）在《整形過後》活到六旬突覺悟，諮詢温昇豪（右）做性別重置手術。（六魚文創提供）劉瑞琪（左）在《整形過後》活到六旬突覺悟，諮詢温昇豪（右）做性別重置手術。（六魚文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉瑞琪在整形外科醫療影集《整形過後》飾演的高中老師「永馨」與安心亞的母女對戲也令觀眾印象深刻。尤其劇中安心亞發現媽媽瞞著自己去諮詢性別重置手術，回到家直接發怒質問：「為什麼不先跟我說？我是妳女兒耶！」

金鐘戲后劉瑞琪分享，這場是她在劇中演技與情感上最具挑戰的一場戲，「在女兒步步追問下，永馨不能失去自己，又不能太強勢，必須非常堅定，但只要拿捏不好，母女其中一方就會變得不討喜」。她感性表示，這類對手戲極度仰賴演員之間的回應，「幸好心亞完全接招，我們才能把那種緊張、壓抑卻又深愛彼此的母女關係完整呈現」。

安心亞在《整形過後》不知母親劉瑞琪要動性別重置手術，忍不住發怒質問。（六魚文創提供）安心亞在《整形過後》不知母親劉瑞琪要動性別重置手術，忍不住發怒質問。（六魚文創提供）

談起首次與安心亞的合作，劉瑞琪笑說，原本以為對方是「酷女孩」，後來才發現安心亞非常搞笑又細膩，甚至能讀懂她眼神裡傳達的每一個訊息，「她真的太優秀了，我愛她」。

除了親情線令人共情，温昇豪飾演的「江浩宇」與大學學妹「楊雅頌」張榕容的登場，與安心亞飾演的江浩宇最強內助「蘇菲」意外激起情感火花，安心亞一句質問：「是因為楊醫師嗎？」預告激烈感情糾葛。

温昇豪擔任《整形過後》監製。（六魚文創提供）温昇豪擔任《整形過後》監製。（六魚文創提供）

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

