娛樂 最新消息

《整形過後》湯志偉變身「控制狂爸」 聲線崩壞掀討論

湯志偉在《整形過後》飾演的「Jacky哥」聲音沙啞引起網友討論。（六魚文創提供）湯志偉在《整形過後》飾演的「Jacky哥」聲音沙啞引起網友討論。（六魚文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕湯志偉在整形外科醫療影集《整形過後》飾演控制狂父親「Jacky哥」，讓流行天后女兒王渝萱不惜毀容求放過。

1、2集播出後，網友一度認為湯志偉是否嗓音出事，怎麼聲線啞啞的？他笑說看到網友對角色的留言太有趣，「這是我第一次用這麼流氣、江湖味的方式演經紀人，還搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的設計，真的又好玩又有挑戰。」

湯志偉（後）在《整形過後》飾演王渝萱（前排左）父親，同時也是嚴密監控的經紀人。（六魚文創提供）湯志偉（後）在《整形過後》飾演王渝萱（前排左）父親，同時也是嚴密監控的經紀人。（六魚文創提供）

王渝萱在《整形過後》飾演的流行天后李霏，不惜毀容求放過。（六魚文創提供）王渝萱在《整形過後》飾演的流行天后李霏，不惜毀容求放過。（六魚文創提供）

導演林立書透露，因為湯志偉的聲音太有辨識度，找他來演反差極大的「老嘻哈、老混混型」經紀人，打算從造型、肢體到聲音全面翻轉，「我們把聲音的『崩壞』當成符號，去影射這個角色為了女兒犧牲自己，最後卻轉化成控制與期待。」林立書也直言，「Jacky哥」始終深信自己是「為女兒好」，這份扭曲的愛，正是角色最殘酷也最真實的地方。

《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

