金曲歌后太敢演！艾怡良淪小三為愛失控 「上圍全露」登熱搜

艾怡良（右）在《整形過後》飾演小三想扶正，為金主男友郭子乾（左）全身整形。（六魚文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金曲歌后艾怡良在整形外科醫療影集《整形過後》獻出戲劇處女秀，一登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了」、「艾怡良演得很好」、「她其實超適合這個角色」。

艾怡良回憶這次挑戰特效化妝，「我的角色上圍非常豐滿，跟現實中的艾怡良差很多，我們特地做了胸部假體，穿戴的時候花了不少時間，但效果真的很好，甚至一度捨不得拿掉，是一次很有趣的嘗試」。

艾怡良（右）在《整形過後》看似冷靜世故，面對郭子乾（左）卻瞬間變得像小白兔。（六魚文創提供）

劇中艾怡良飾演的媽媽桑「Hana」，與郭子乾飾演的「游董」關係表面看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴。Hana抱著「小三扶正」的希望過活，情感既卑微又張狂。艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是「不能失去的男友」，「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」因此Hana在社交場合看似冷靜世故，面對游董卻瞬間變得像小白兔，充滿不安與恐懼。她也坦言，這樣的愛情觀與現實中的自己截然不同，「我不是Hana這樣的人，反而更覺得女生還是要獨立，不論是經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量」。

温昇豪成「台劇審美標竿」，《整形過後》首播爆好評。（六魚文創提供）

《整形過後》12月13日開播，有他演出、品質與收視保證，被譽為「台劇審美標竿」的温昇豪領軍下，首播即在公視頻道寫下亮眼收視表現，每分鐘最高收視衝上0.56，總觸及達33.85萬人，更寫下LINE TV台劇第一與台灣大哥大MyVideo戲劇榜第二的好成績，話題熱度迅速延燒。

