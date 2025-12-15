自由電子報
娛樂 最新消息

震撼！《當哈利碰上莎莉》名導與妻陳屍家中 兇嫌竟是親生兒

好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納傳出慘遭兒子殺害身亡。（翻攝自TMZ）好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納傳出慘遭兒子殺害身亡。（翻攝自TMZ）

〔記者鍾志均／綜合報導〕78歲好萊塢名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒辛格雷納（Michele Singer Reiner）美國時間14日下午3點多，急救人員接獲通報後，被發現陳屍於兩人位於布倫特伍德的住家，消息震撼外界。

多名消息人士向外媒《PEOPLE》證實，兇嫌為兩人的兒子尼克雷納（Nick Reiner）；尼克雷納過去公開談論自己長年與毒癮奮戰，以及曾有一段時間無家可歸。

羅伯雷納的兒子尼克雷納成了刺殺父母的兇嫌。（翻攝自PEOPLE）羅伯雷納的兒子尼克雷納成了刺殺父母的兇嫌。（翻攝自PEOPLE）

羅伯雷納身兼導演、製片人與演員，職涯作品涵蓋多部好萊塢最受喜愛的經典電影，包括《搖滾萬萬歲》（1984，導演首部作品）、《站在我這邊》（Stand by Me，1986）、《當哈利碰上莎莉》（When Harry Met Sally...，1989）、《戰慄遊戲》（1990）等。

羅伯於1947年出生於紐約布朗克斯區，父親是傳奇喜劇演員卡爾雷納（Carl Reiner），母親則是演員兼歌手 Estelle Lebost。

羅伯與蜜雪兒是在拍攝《當哈利碰上莎莉》時相識，兩人於1989年結婚，並育有三名子女；其中，兇嫌兒子尼克雷納昔日談到自己從青少年時期開始與毒癮纏鬥的經歷，最終甚至流落街頭，15歲起反覆進出勒戒中心，與家人關係疏遠，沒想到就此釀禍。

