娛樂 最新消息

家暴記憶誰記得？《萬歲家庭》拍出母女最痛提問

《萬歲家庭》導演吳念樺（右）在萬歲家庭》親手記錄母女相愛相殺的日常。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》導演吳念樺（右）在萬歲家庭》親手記錄母女相愛相殺的日常。（公視紀錄觀點提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕公視「紀錄觀點」《萬歲家庭》獲2025台灣國際女性影展台灣影評人協會推薦獎跟觀眾票選獎的肯定，導演吳念樺以手持攝影機記錄母女關係，透過不斷提問，應證人與人之間的記憶矛盾，探究那些被「記住／忘了」的時刻。

《萬歲家庭》導演吳念樺（前排右）與姊姊從小受到母親嚴厲的管教。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》導演吳念樺（前排右）與姊姊從小受到母親嚴厲的管教。（公視紀錄觀點提供）

《萬歲家庭》導演吳念樺。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》導演吳念樺。（公視紀錄觀點提供）

由媽媽獨力扶養長大的吳念樺和姊姊，自幼居住在「萬歲家庭」的社區大樓裡，長期接受母親嚴厲的管教方式。吳念樺在片中向母親提問，關於童年受暴的經歷，媽媽其實心裡不願意傷害她們，坦承當時自己身心失控了，有些關於暴力現場的記憶都很模糊。吳念樺談到：「我的創傷回憶，因為當事人的『否認』，而讓我也開始對自己記憶的真實性感到困惑，這些關於記憶與真相的衝突，讓我對於封閉的記憶有了再造的可能。」

《萬歲家庭》導演吳念樺年幼時與母親合影。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》導演吳念樺年幼時與母親合影。（公視紀錄觀點提供）

家暴的陰影，讓吳念樺將近8年沒有回家過年，直到回屏東參加姊姊婚禮，意外得知母親與姊姊早已搬離童年舊家，她才意識到那些尚未處理的情緒與創傷仍存在。這次透過紀錄片拍攝，她鼓起勇氣期盼從中獲得答案，坦言：「在這段拍攝與製作紀錄片的路上，似乎回答了我對生命的疑問。我想面對我對母愛的疑惑，我想從我的憤怒和悲傷、從我從沒擁有過的東西中解脫。」

《萬歲家庭》製片蔡崇隆（左起）、導演吳念樺、攝影詹皓中出席首映會。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》製片蔡崇隆（左起）、導演吳念樺、攝影詹皓中出席首映會。（公視紀錄觀點提供）

吳念樺在23歲時收到素昧平生的生父用臉書傳來陌生訊息，促使她決定前往澎湖與生父「吳先生」見面。當吳先生表示他從未想拋棄小孩，與母親的說法截然不同，吳念樺對此感到疑惑，而母親則對於女兒尋父行動不滿，對她提問：「妳哭是為了他在難過？妳到底知不知道我是用生命在養妳？」雖然母女在影片中衝突不斷，但對於女兒的創作內容，媽媽是保持鼓勵的正面態度，並尊重女兒面對創傷記憶的方式。

《萬歲家庭》導演吳念樺（左）與製片蔡崇隆（右）於首映會映後分享。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》導演吳念樺（左）與製片蔡崇隆（右）於首映會映後分享。（公視紀錄觀點提供）

導演吳念樺在片中回到事件現場，試圖釐清家族共同記憶的斷裂，呈現家庭中「未說出口的真相」，從除夕飯桌上的日常對話，到母女間重新談論童年暴力的激烈情緒，讓觀眾看見一段既脆弱又勇敢的修復過程，也迫使導演面對自己多年難以言說的恐懼、憤怒與期待，理解曾經的自己。

《萬歲家庭》日前首映會，觀眾迴響熱烈。被問到與生父的關係是否會進一步延續？吳念樺坦言，目前自己還沒有答案。也有觀眾關心導演母親的情緒，吳念樺表示雙方都有尋求專業協助，例如接受心理諮商，也都想改善關係，雖然不能保證未來不再有衝突，但至少目前有找到對話的方式。製片蔡崇隆則認為，《萬歲家庭》是部療癒、自我探索的作品，導演的媽媽能勇敢面對自己曾經帶給女兒的創傷，並且坦承錯誤，源自對女兒強烈的愛，非常不容易。

《萬歲家庭》製作人蘇啟禎（右）與府中15放映院策展人胡延凱（左）出席首映會。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》製作人蘇啟禎（右）與府中15放映院策展人胡延凱（左）出席首映會。（公視紀錄觀點提供）

「紀錄觀點」製作人蘇啓禎表示，《萬歲家庭》是2023年長片公開徵案六部入選作品之一，很開心吳念樺導演的首部長片，就有出色的成績。明年三月「紀錄觀點」也將再度公開徵案，持續支持新生代導演創作。

《萬歲家庭》導演吳念樺與母親近年努力修復母女關係。（公視紀錄觀點提供）《萬歲家庭》導演吳念樺與母親近年努力修復母女關係。（公視紀錄觀點提供）

header

body

