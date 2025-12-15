郭碧婷嫁豪門遭爆「養娘家7個孩子」 爸爸親上火線：胡說八道

郭碧婷（左）2019年與向佐結婚育有1對子女。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭碧婷嫁香港娛樂大亨向華強兒子向佐，豪門婚姻備受關注，一舉一動都被放大檢視，近日又被網路傳言指「用私房錢養娘家」，甚至誇張到說她得負擔爸爸「7個孩子」的生活費。對此，郭爸爸昨（14日）忍無可忍，在小紅書親自發長文澄清，直言這些說法「真是胡說八道」。

郭爸在文中一一說明家中狀況，強調三個女兒各自有家庭、也都有經濟能力。二女兒產後將跟著老公回加拿大生活，小女兒夫妻倆都有穩定工作，月收入約10萬台幣，養孩子完全沒問題，「根本不需要別人幫忙」。姊妹之間只是感情好、常聚在一起，絕非外界傳的「全靠郭碧婷撐」。

請繼續往下閱讀...

至於被質疑「拿夫家錢貼補娘家」，郭爸也說得很清楚，郭碧婷主要是負擔他的生活費與醫藥費，加上有健保，其實花費不高。所謂「照顧兩個家」，只是因為他養了不少寵物，女兒常回家幫忙照顧，並不是金錢上的負擔。

郭碧婷爸爸。（翻攝自小紅書）

郭爸也不忘替親家說話，透露郭碧婷和向佐最近才帶著孫子回香港，替親家公向華強慶生，並證實親家對女兒真的很好，「真的買了兩塊好幾百坪的地送給郭碧婷」，他也感性表示：「親家對女兒的好我是知道的，感恩他們對媳婦的好。」

這篇澄清文曝光後，網友紛紛湧入留言力挺，有人心疼郭爸總被誤解，安慰他「不要理那些莫名其妙的新聞」，也有人說「從字裡行間就看得出你對孩子的愛」。不過也有網友勸他別太走心，認為流言終究會過去，「日子是自己在過，家人團結才最重要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法