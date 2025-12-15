自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天女孩「鼻樑變S型」驚覺出事 小紫被重物砸傷釀後遺症

小紫一向以陽光甜美形象深受球迷喜愛。（樂天桃猿提供）小紫一向以陽光甜美形象深受球迷喜愛。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩小紫一向以陽光甜美的形象深植人心，私下更是熱愛運動的高爾夫球好手。不過近日趁著休賽季，她做出一項「人生重要決定」，正式接受鼻子手術。向來怕痛的小紫坦言，「我真的非常怕痛，所以做這個決定鼓起非常大的勇氣。」即便如此，她仍選擇正面面對，近日也特地錄影露面安撫粉絲情緒，並強調：「請放心，開季前一定會恢復的！」

這次動手術的關鍵原因，得追溯至今年二月。小紫在拍攝 FILA 廣告時，助理側拍意外發現她的鼻樑「整個變 S 型」，進一步檢查後才確認是「鼻中隔彎曲、鼻樑嚴重變形」。原來她先前曾被重物砸傷鼻子，導致內部軟骨變形、鼻樑歪斜，加上醫師提醒鼻腔內部受傷情況相當嚴重，「時間再更長得話，後面會壓迫到影響呼吸」，也讓她下定決心，趁著年輕、修復能力較佳之際，並利用休賽季完成手術。

小紫趁休賽季完成修復手術，目前持續休養中。（樂天桃猿提供）小紫趁休賽季完成修復手術，目前持續休養中。（樂天桃猿提供）

為了這次手術，小紫事前諮詢了多位醫師，原本也擔心術後是否能順利恢復，所幸最終遇到醫術精湛的醫生。她透露，手術過程中「割了肋骨的軟骨來修復我的鼻子」，未料術後又遇上背部長了帶狀性皰疹（俗稱皮蛇），導致全身疼痛不適。面對接連而來的狀況，她仍心存感激，也感謝醫師讓她多住院觀察幾天，並向粉絲報平安，「目前已經恢復身體，也回到我的工作崗位上」。

樂天女孩小紫動鼻中隔手術。（樂天桃猿提供）樂天女孩小紫動鼻中隔手術。（樂天桃猿提供）

談到術後照顧，小紫也分享自身的恢復心得，坦言目前仍有些微腫脹，「一開完刀，整個晚上都在冰敷，很認真的冰敷兩週，可能這樣消比較快。」此外，家人也成了她最溫暖的後盾，媽媽天天準備鱸魚湯替她補充營養，加速身體修復，讓她能更安心休養。

至於最喜愛的高爾夫球，小紫則暫時按下暫停鍵。她表示，醫師建議要到二月才能回歸球場，「因為我是取肋骨的軟骨當修復鼻子的材料，目前肋骨比較痛，現在也不太能做激烈運動。」即使如此，她仍以正向心態面對復原期，並甜笑向粉絲保證：「但放心，開季前一定會恢復！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中