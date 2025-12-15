如果你不尷尬，那就換別人尷尬！ 吳淡如感觸深

知名作家吳淡如。（翻攝自吳淡如臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如今（15）日上午在臉書有感而發分享一句話，是她最近常聽到：「如果你不尷尬，那就換別人尷尬。」坦言這句話挺有啟發。

發文中，吳淡如舉個例子：「你知道債權人和債務人，哪一個比較尷尬嗎？答案是：債權人。」她說，當你借出了款項，別人不還，真正去討債的時候，尷尬的一定是債權人，她也大致觀察過，因為債務而發生的鬥毆和兇殺案，債權人遭殃的，比借錢不還的多。

以理性來說，吳淡如進一步分析，黑幫幹掉不還錢的人，毫無利益可言，「他們必須要讓借錢的人好好活著，才能夠收回債務，不是嗎？所以債權人處理債務人是很投鼠忌器的，但債務人對債權人不好，變成理所當然。」

吳淡如說，她也遇到很多事情，忽然覺得「如果你不尷尬，那就換別人尷尬」這句話特別值得引用。

