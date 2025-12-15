自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

如果你不尷尬，那就換別人尷尬！ 吳淡如感觸深

知名作家吳淡如。（翻攝自吳淡如臉書）知名作家吳淡如。（翻攝自吳淡如臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如今（15）日上午在臉書有感而發分享一句話，是她最近常聽到：「如果你不尷尬，那就換別人尷尬。」坦言這句話挺有啟發。

發文中，吳淡如舉個例子：「你知道債權人和債務人，哪一個比較尷尬嗎？答案是：債權人。」她說，當你借出了款項，別人不還，真正去討債的時候，尷尬的一定是債權人，她也大致觀察過，因為債務而發生的鬥毆和兇殺案，債權人遭殃的，比借錢不還的多。

以理性來說，吳淡如進一步分析，黑幫幹掉不還錢的人，毫無利益可言，「他們必須要讓借錢的人好好活著，才能夠收回債務，不是嗎？所以債權人處理債務人是很投鼠忌器的，但債務人對債權人不好，變成理所當然。」

吳淡如說，她也遇到很多事情，忽然覺得「如果你不尷尬，那就換別人尷尬」這句話特別值得引用。

吳淡如臉書全文：

有一句話，我最近常聽：
如果你不尷尬，那就換別人尷尬。
我不知道那個緣起是什麼樣的故事，但這句話其實挺有啟發的。
隨便舉個例子來說吧。你知道債權人和債務人，哪一個比較尷尬嗎？
答案是：債權人。
當你借出了款項，別人不還，真正去討債的時候，尷尬的一定是債權人。我也大致觀察過，因為債務而發生的鬥毆和兇殺案，債權人遭殃的，比借錢不還的多。
以理性來說，黑幫幹掉不還錢的人，毫無利益可言。他們必須要讓借錢的人好好活著，才能夠收回債務，不是嗎？所以債權人處理債務人是很投鼠忌器的。但債務人對債權人不好，變成理所當然。
最近我也遇到很多事情，忽然覺得這句話特別值得引用。
比如公司有人製造A B契約，或金流不明，你在查帳的時候，是不是反而會遲疑，感覺有點尷尬、難以啟齒？
但其實，這正是「你不尷尬，對方就尷尬了」。
順便提供一個體悟：
若有人傷害了你——
如果你不內傷，那內傷的就應該是別人。
別人沒有做好份內應該做的事，我們卻常常氣自己：
我都做得這麼好，為什麼你連這一點都做不好呢？
那其實也是一種內耗。
當你不自己氣自己，對方就沒辦法氣你。
人生就是教練場。
你是不是有金鐘罩、鐵布衫，常常只是一念之差。
自己要站得牢，否則任誰都可以欺負你。
說服自己，不陷入內耗，還真需要練習。年輕的時候我做不到，最近還真的比較有耐心呢。
有感而發。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中