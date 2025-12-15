自由電子報
張藝興放鳥EXO急發文道歉 遭嗆臉皮真厚

張藝興缺席EXO活動，主因為了回中國。（翻攝自X、微博）張藝興缺席EXO活動，主因為了回中國。（翻攝自X、微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天團「EXO」14日在首爾舉行粉絲見面會，中國籍成員「Lay」張藝興卻在開演前5小時，宣布「因不可抗力因素」不會出席，粉絲心情五味雜陳，一派遺憾無法看到張藝興與EXO同台，另一派則開心他缺席，直呼：「12月的奇蹟嗎？」

張藝興這次回歸EXO，整個EXO-L（粉絲名）反應兩極，有一派認為張藝興完整履行合約，與SM娛樂好聚好散，且成員們也不時大方提及「Lay哥」，回歸EXO天經地義。

EXO昨在首爾舉行粉絲見面會，LAY張藝興在開演前宣布缺席。（翻攝自X）EXO昨在首爾舉行粉絲見面會，LAY張藝興在開演前宣布缺席。（翻攝自X）

而另一派則認為，張藝興在EXO尚未當兵前的全盛時期，後期時常缺席，愛來不來，回中國發展沒事又要蹭一下EXO，展現「團魂」反而讓人反感。

因為「不可抗力因素」不會出席EXO粉絲見面會，張藝興在微博發文表示因參加國家話劇院重要活動，所以人已趕回北京；不料發文曝光後，鐵粉力挺表示「歡迎回家」、「你沒有對不起任何人」，但有不滿粉絲表示「太沒有明星道德」、「參加活動是當天才知道？」，更有人怒嗆：「臉皮真厚。」

