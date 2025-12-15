自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《如果我不曾見過太陽》反派太壞！網怒喊「曾博恩演瘋子」竟是認錯人

石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演校園惡霸「歐陽悌」。（翻攝自臉書）石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演校園惡霸「歐陽悌」。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕影集《如果我不曾見過太陽》第二部自11日在Netflix上線後，短短幾天就衝上熱門榜冠軍，討論度持續飆高。其中，石知田在劇中飾演校園霸凌小團體的首領，陰沉又瘋狂的演出讓觀眾看得頭皮發麻，也意外掀起一波「認錯人」插曲。

石知田與曾博恩兩人外型神似（記者李紹綾攝）石知田與曾博恩兩人外型神似（記者李紹綾攝）

曾博恩。（翻攝自Instagram）曾博恩。（翻攝自Instagram）

有網友在社群貼出劇照直呼「曾博恩演瘋子真的是本色演出」，誤以為反派角色是YouTuber曾博恩本人所演，結果釣出石知田親自留言回應一個簡單的「嗨」，瞬間引爆笑點。隨後不少劇迷趕緊澄清：「他是石知田，然後他的壞，真的好壞。」也有人笑說兩人外型神似、氣場又強，難怪會看錯。

石知田演出《如果我不曾見過太陽》校園惡霸「歐陽悌」一角受討論。（翻攝自臉書）石知田演出《如果我不曾見過太陽》校園惡霸「歐陽悌」一角受討論。（翻攝自臉書）

《如果我不曾見過太陽》因直面校園霸凌、性侵等沉重議題，在社群平台掀起大量討論。石知田飾演的角色更被網友形容是「每一場出現都讓人拳頭硬起來」，對此他也幽默在Threads回應：「記得按摩放鬆一下。」親民又不失風度，讓粉絲一邊恨角色、一邊愛演員。

石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演反派「歐陽悌」。（翻攝自臉書）石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演反派「歐陽悌」。（翻攝自臉書）

石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演校園惡霸「歐陽悌」。（翻攝自臉書）石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演校園惡霸「歐陽悌」。（翻攝自臉書）

談到這次詮釋反派的心境，石知田也感性分享：「無論是以一部曲和二部曲的切角，嘗試不同的肢體和語氣，或許因為靠得太近，作為演員，這次說出來的話不是溫暖人的陽光，而是在陰翳間仍朦朧搖曳的幽光，我依舊愛他，也謝謝他。」一番話也讓觀眾看見他對角色的投入與珍惜。

隨著話題延燒，不少劇迷更敲碗希望石知田能和曾博恩真的合體同框。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中