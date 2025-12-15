自由電子報
娛樂 最新消息

賣佛牌坑粉 賓賓哥遭爆斂財霸凌粉絲

賓賓哥上個月下旬受邀至台中市一所國中演講，卻在未經同意情況下直播學生畫面，引發校方不滿。（資料照，記者潘少棠攝）賓賓哥上個月下旬受邀至台中市一所國中演講，卻在未經同意情況下直播學生畫面，引發校方不滿。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「賓賓哥」上個月下旬受邀至台中市一所國中演講，卻在未經同意情況下直播學生畫面，引發校方不滿，甚至被台中市長盧秀燕下令封殺，今（15）日又爆出他利用公益形象販賣泰國佛牌、古曼童給粉絲，但被抓包出售假貨劣質品，據知已有多人受害。

《鏡週刊》報導，某被害女子透露賓賓哥本業是賣泰國佛牌、古曼童，因他公益形象消費數百萬力挺，不料後來陸續有粉絲向她抱怨，稱買到假佛牌、斷頭古曼童賺暴利，才發現賓賓哥只是把大家當搖錢樹。

報導指出，和賓賓哥在台中校園合作的魔術師被一名正妹作家指控性騷，魔術師還透過賓賓哥直播訕笑、抹黑該女子，導致她遭網路霸凌，幸賴網紅推手圤智雨發聲安撫才打消念頭。對此，圤智雨表示賓賓哥爭議很多，遭斂財的粉絲因而找他及其他直播主幫忙踢爆。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

