娛樂 最新消息

花心男星改名下海陪酒 疑逼死天后愛女翻身無望

前山剛久曾為藝人，目前已退出日本演藝圈。（翻攝自前山剛久IG）前山剛久曾為藝人，目前已退出日本演藝圈。（翻攝自前山剛久IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕日本歌壇天后松田聖子與神田正輝的女兒神田沙也加在35歲時輕生，有媒體爆料沙也加死因疑與當時男友、已退出演藝圈的前山剛久有關，在流出音檔裡有男方數度叫沙也加「去死」惡毒言語。

神田沙也加2021年12月疑因前山剛久劈腿、狂罵而難忍精神壓力，最終選擇輕生結束短暫人生，前山剛久從此被封為「國民渣男」，去年他一度想復出未果，日前竟爆出他隱姓埋名在東京六本木當男公關。

神田沙也加2021年12月疑因前山剛久劈腿、狂罵而難忍精神壓力，最終選擇輕生結束35年短暫人生。（翻攝自神田沙也加IG）神田沙也加2021年12月疑因前山剛久劈腿、狂罵而難忍精神壓力，最終選擇輕生結束35年短暫人生。（翻攝自神田沙也加IG）

日媒報導，前山剛久11日被發現在IG宣布在六本木一間名為「CENTURY TOKYO」男性酒吧當男公關，該酒吧特色全店為「密閉包廂」，且由「牛郎帝王」羅蘭子弟兵篁Eito所經營，今年1月剛開幕。

報導指出，前山剛久依照慣例改用化名「真叶」希望粉絲能多關照他，不過在官方網站上資料卻相當模糊，包含出生日期、年紀、身高等基本資料一概以「問號」表示。

松田聖子（左）、神田正輝對女兒的早逝悲痛不已。（翻攝自X）松田聖子（左）、神田正輝對女兒的早逝悲痛不已。（翻攝自X）

對此，許多日本網友表示：「前山剛久真正想當的是男公關嗎？」、「把人逼死過還敢站在大眾面前，真厲害」、「其實他家裡滿有錢，低調做份普通工作度日就好，看到他就會想到沙也加，好難過」、「結果還是下海做特種行業了，應該是很難忘記沐浴在聚光燈下的感覺，想靠著外貌被女人吹捧吧」、「下海還滿適合他的啊，不要回演藝圈怎樣都好」、「他唱歌好聽、長相也過得去，搞不好當男公關最能發揮他才能」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

點圖放大body

