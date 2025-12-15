自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

1人閃兵搞倒33人 王大陸被諷功在國家須申請忠烈祠

王大陸閃兵案延燒多位男星，成為2025最受關注的台灣十大新聞之一。（本報資料照）王大陸閃兵案延燒多位男星，成為2025最受關注的台灣十大新聞之一。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人偽造高血壓病史閃兵引發討論，國防部12日預告將修正「體位區分標準修正草案」，草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役，至於中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量。

財經網美胡采蘋14日在臉書發文感恩讚嘆國防部修正免役體位，表示目前正在服役的藝人王大陸因「一人閃兵」搞倒33人，還有一大堆藝人跑出來自首偽造病歷，目前戰績接近40人，直呼：「王大陸改變了台灣兵役制度，免役標準全面收緊，體檢流程嚴格化，根本2025年度藝人，功在國家，必須申請忠烈祠。國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

有趣的是，Yahoo日前公布2025年度「十大台灣新聞事件」與「十大國際新聞事件」排行榜，回顧今年最受矚目的台灣新聞，主要焦點仍圍繞在政治動盪、天災事故、社會安全，以及經濟民生等相關議題。其中以「大罷免」、「花蓮鏟子超人」和「台美關稅」最受關注，分別拿下前三名。

值得一提的是，王大陸閃兵案延燒，多位男星遭起訴也進入前10名，成為十大新聞中，唯一牽扯演藝圈的重大社會案件。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中