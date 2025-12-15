1人閃兵搞倒33人 王大陸被諷功在國家須申請忠烈祠

王大陸閃兵案延燒多位男星，成為2025最受關注的台灣十大新聞之一。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人偽造高血壓病史閃兵引發討論，國防部12日預告將修正「體位區分標準修正草案」，草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役，至於中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量。

財經網美胡采蘋14日在臉書發文感恩讚嘆國防部修正免役體位，表示目前正在服役的藝人王大陸因「一人閃兵」搞倒33人，還有一大堆藝人跑出來自首偽造病歷，目前戰績接近40人，直呼：「王大陸改變了台灣兵役制度，免役標準全面收緊，體檢流程嚴格化，根本2025年度藝人，功在國家，必須申請忠烈祠。國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

有趣的是，Yahoo日前公布2025年度「十大台灣新聞事件」與「十大國際新聞事件」排行榜，回顧今年最受矚目的台灣新聞，主要焦點仍圍繞在政治動盪、天災事故、社會安全，以及經濟民生等相關議題。其中以「大罷免」、「花蓮鏟子超人」和「台美關稅」最受關注，分別拿下前三名。

值得一提的是，王大陸閃兵案延燒，多位男星遭起訴也進入前10名，成為十大新聞中，唯一牽扯演藝圈的重大社會案件。

