娛樂 最新消息

（新碟快報）性感翹臀珍火辣戰巨蟒！《大蟒蛇：神出鬼沒》UHD搶先新版先重溫

〔記者許世穎／專題報導〕好萊塢最知名的「蛇災難片」系列《大蟒蛇》本月將改頭換面、以全新重啟版登上大銀幕，戲說重頭的1997年《大蟒蛇：神出鬼沒》則搶先一步推出4K UHD，以4K修復版重返家庭娛樂市場，或許在新片上映前先重溫當年27歲、性感火辣的「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲的經典演出是個不錯的好主意。

由珍妮佛蘿培茲主演的《大蟒蛇：神出鬼沒》堪稱好萊塢「蛇」災難片經典。（翻攝自IMDB）由珍妮佛蘿培茲主演的《大蟒蛇：神出鬼沒》堪稱好萊塢「蛇」災難片經典。（翻攝自IMDB）

《大蟒蛇：神出鬼沒》是一部充滿動作場面的驚悚片，集合珍妮佛蘿培茲、冰塊酷巴、影帝強沃特以及歐文威爾森等人一同演出。描述由人類學家和紀錄片導演率領的攝製組，冒險進入世界上最與世隔絕的亞馬遜叢林，尋找被遺忘失落的古文明。

在探險的過程中，他們意外的拯救巴拉圭導遊保羅，他因而加入他們的探險隊，但目的是要尋找傳說中的巨蟒，更設計船隻和組員去追捕這條巨蟒，將全船的人員帶入傳說中巨蟒出沒之處。隨之而來的是一場驚險刺激的冒險，還有神出鬼沒的大蟒蛇展開殘酷獵殺。

《大蟒蛇：神出鬼沒》在台推出4K UHD單碟鐵盒版。（得利影視提供）《大蟒蛇：神出鬼沒》在台推出4K UHD單碟鐵盒版。（得利影視提供）

當年電影連拍了3部續集（但沒有每一部都有上院線），甚至還跟《史前巨鱷》展開跨界大戰！但最經典的當然還是《大蟒蛇：神出鬼沒》。此次該片在台推出UHD 單碟鐵盒版，特別收錄包括幕後隨片講評、導演路易斯羅沙訪談、編劇漢斯鮑爾訪談、刪減片段與加長片段，以及戲院預告。

此外，重啟版的《大蟒蛇》找來「喜劇天王」傑克布萊克，搭檔一本正經胡說八道的「蟻人」保羅路德一同演出，不僅是對《大蟒蛇：神出鬼沒》的重新演繹，更大改令人嚇破膽的驚悚路線，變成爆笑喜劇。

傑克布萊克（中）搭檔保羅路德（右）主演新版《大蟒蛇》，大改喜劇路線。（索尼影業提供）傑克布萊克（中）搭檔保羅路德（右）主演新版《大蟒蛇》，大改喜劇路線。（索尼影業提供）

該片描述傑克和保羅從小就是摯友，長年夢想能重拍他們最喜愛的「經典」電影《大蟒蛇：神出鬼沒》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場，一行人也從拍片變成大戰驚世大蟒蛇。《大蟒蛇》將於12月24日在台上映。

