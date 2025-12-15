自由電子報
娛樂 最新消息

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》票房大勝利！《魔法壞女巫：第二部》北美賣破3.12億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕改編暢銷電玩的賣座恐怖電影續篇《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》上週末（12月12至14日）在北美以1950萬美金（約台幣6.11億元）佔據票房亞軍，累積票房已達9548萬元（約台幣29.92億元），全球票房更達1.73億美金（約台幣54.21億元），以成本3600萬美金（約台幣11.28億元）來說，仍是毫無疑問的大勝利。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》票房大勝利。（UIP提供）《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》票房大勝利。（UIP提供）

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》於北美上映首週強勢奪冠，更創下北美影史12月恐怖片開片冠軍、以及環球影業發行電影北美影史12月最佳開片雙紀錄。電影已於結尾留下伏筆，第3集目前看來勢在必行。

《魔法壞女巫：第二部》，在北美上映第4週守住票房第3名。（UIP提供）《魔法壞女巫：第二部》，在北美上映第4週守住票房第3名。（UIP提供）

同樣由環球發行的奇幻鉅作史詩終章《魔法壞女巫：第二部》，在北美上映第4週以850萬美金（約台幣2.66億元）守住第3名，目前北美票房累積3.12億美金（約台幣97.78億元）、全球票房則為4.67億美金（約台幣146.35億元）。

《哈姆奈特》票房表現相當亮眼。（UIP提供）《哈姆奈特》票房表現相當亮眼。（UIP提供）

還有由《游牧人生》金獎導演趙婷執導的《哈姆奈特》表現也相當亮眼，在北美749家戲院進帳150萬美金（約台幣4701萬），目前累積票房已達700萬美金（約台幣2.19億元）。該片接下來也將在獎季成為入圍大熱門，台灣預計於2026年2月27日上映。

