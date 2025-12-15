日甜美偶像一週狂吃6天拉麵還不胖！自律真相公開網嚇傻

日團「may in film」成員湊いおり以「一週吃 6 天拉麵」的超狂飲食習慣聞名。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本偶像團體「may in film」成員湊いおり以「一週吃 6 天拉麵」的超狂飲食習慣聞名，不過她始終維持纖細體態，令人心生羨慕；近日，她在X分享瘦身秘訣，透露自己成功減重5公斤，引發粉絲熱烈討論。

湊いおり一向不避諱分享拉麵日常，常在社群曬出各式拉麵照片與心得，被粉絲封為「拉麵系偶像」。她近來發文表示：「一週吃6天拉麵的偶像，每天都持續跑步，並抱著『絕對不能變胖』的強烈意志。」還公開在跑步機上奔跑影片，展現自律的一面。

對於狂吃拉麵，又能成功瘦身，湊いおり分享個人經驗，表示「兩餐之間至少間隔10小時、盡量避免西式甜點」，以及每天早上固定跑步運動。

湊いおり公開減肥前後對比照，效果明顯。（翻攝自X）

她自信表示：「以我自己的狀況來說，只要持續這個方法，就算一直吃二郎系拉麵（超大份量、濃郁豚骨醬油湯底、厚切叉燒）也完全不會變胖！」同時大方公開減重前後對比照，成果明顯。

貼文曝光後，粉絲留言表示佩服她的毅力與自律：「原來拉麵跟瘦身可以共存」、「這才是真正的努力型偶像」、「看完突然有動力運動了」。

