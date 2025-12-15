產後胖17公斤不急著瘦 日本媽媽網紅勸「先放過自己」

ひよん（左）和舟山久美子合作拍片，分享產後瘦身話題。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲日本模特兒兼藝人舟山久美子近日和人氣網紅ひよん合作拍片，在YT頻道暢談產後減肥的心得與技巧，其中ひよん透過分享彩妝、瘦身等美容相關內容，累積大批粉絲。

ひよん於2023年生下第一胎，產後體重一度增加17公斤，但花了一年半時間成功減掉15公斤。此次影片中，兩位同為30多歲的媽媽暢聊分享產後瘦身經驗。

ひよん表示減肥最重視的關鍵就是「持之以恆」，她並非追求短期速效，而是拉長時間、循序漸進的調整生活方式，正常吃三餐，同時盡量避免零食與甜點。

當體重降到50公斤左右、進入停滯期時，ひよん便主動調整食量。她將進食份量分為「大、中、小」三種，像是早餐吃 中～小份量，午餐正常吃、吃得比較多，晚餐則少量進食。

此外，ひよん也分享一個她認為「真的超有用」的方法，就是每天拍下自己的身體照片；她表示：「每天拍真的很棒！」因為能清楚看見變化，進而維持減肥動力。對此，舟山久美子也深表認同，認為這是產後瘦身非常推薦的做法。

年齡相近的兩人聊到進入30多歲後，會刻意少吃、甚至不再吃的食物；ひよん坦言現在會避免速食、含糖飲料與便利商店零食。

最後ひよん也暖心提醒：「產後第一年什麼都不做也沒關係。」舟山久美子點頭認同，表示：「之後再稍微認真一點就好。」

