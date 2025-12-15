女神也怕過節！高賢廷昔「倒在路上喊救命」有陰影

〔記者鍾志均／綜合報導〕耶誕節即將到來，韓國女神高賢廷近日在個人IG提及個人心願，她過去的抗病經歷再度受到粉絲關注。

高賢廷提及每年到了12月都會想到生病的經歷。（翻攝自X）

高賢廷前天發文表示：「2025年的耶誕節正在到來，其實每年幾乎到了12月，腦海裡就只剩下生病的記憶。」坦言就算不是真的快樂，也希望能什麼事都不要發生，平安度過。

對此，她的演員好友嚴正化親自留言應援：「希望妳能不生病，開心又溫暖地度過！」高賢廷同樣暖心回應，寫道：「我們比誰都清楚冬天拍戲有多難熬，加油！」

高賢廷（中）今年主演《家母螳螂》病態殺人魔一角廣受關注。（翻攝自X）

據韓媒報導，高賢廷曾多次在綜藝節目中坦承自己的健康狀況，特別是在《妖精在炯（요정재형）》與鄭在炯見面時，她談到近況時說：「總之真的病得很嚴重，比想像中還要嚴重。」透露治療後本以為會好轉，結果卻在路上直接昏倒。

高賢廷還說，曾向路上的陌生人求救：「我倒下的時候喊著『我是高賢廷，請救救我』，但當時眼裡只看得到路人的腳。」她接著說：「清醒過來後，過了大概兩天，醫院才真正診斷出問題所在，並開始治療。」

她補充說：「現在狀況真的好很多了，到現在仍定期回醫院、持續服藥中。」直言自從昏倒後，就不能再喝酒了，「醫院說到秋天左右可以減藥、趨於穩定，但還沒有完全康復。」親口透露已抗病超過5年。

高賢廷的發文引來粉絲關注，網友紛紛送上鼓勵，「如果太拚命工作，年底真的很容易生病。」也有人說：「高賢廷能優雅的享受單身生活，我相信一定能撐過來。」

另外，高賢廷今年主演SBS電視劇《家母螳螂》飾演一名心理變態殺人魔，年底2025 SBS演技大賞在即，是否會出席典禮成為粉絲關注焦點。

