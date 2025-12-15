自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女神也怕過節！高賢廷昔「倒在路上喊救命」有陰影

〔記者鍾志均／綜合報導〕耶誕節即將到來，韓國女神高賢廷近日在個人IG提及個人心願，她過去的抗病經歷再度受到粉絲關注。

高賢廷提及每年到了12月都會想到生病的經歷。（翻攝自X）高賢廷提及每年到了12月都會想到生病的經歷。（翻攝自X）

高賢廷前天發文表示：「2025年的耶誕節正在到來，其實每年幾乎到了12月，腦海裡就只剩下生病的記憶。」坦言就算不是真的快樂，也希望能什麼事都不要發生，平安度過。

對此，她的演員好友嚴正化親自留言應援：「希望妳能不生病，開心又溫暖地度過！」高賢廷同樣暖心回應，寫道：「我們比誰都清楚冬天拍戲有多難熬，加油！」

高賢廷（中）今年主演《家母螳螂》病態殺人魔一角廣受關注。（翻攝自X）高賢廷（中）今年主演《家母螳螂》病態殺人魔一角廣受關注。（翻攝自X）

據韓媒報導，高賢廷曾多次在綜藝節目中坦承自己的健康狀況，特別是在《妖精在炯（요정재형）》與鄭在炯見面時，她談到近況時說：「總之真的病得很嚴重，比想像中還要嚴重。」透露治療後本以為會好轉，結果卻在路上直接昏倒。

高賢廷還說，曾向路上的陌生人求救：「我倒下的時候喊著『我是高賢廷，請救救我』，但當時眼裡只看得到路人的腳。」她接著說：「清醒過來後，過了大概兩天，醫院才真正診斷出問題所在，並開始治療。」

她補充說：「現在狀況真的好很多了，到現在仍定期回醫院、持續服藥中。」直言自從昏倒後，就不能再喝酒了，「醫院說到秋天左右可以減藥、趨於穩定，但還沒有完全康復。」親口透露已抗病超過5年。

高賢廷的發文引來粉絲關注，網友紛紛送上鼓勵，「如果太拚命工作，年底真的很容易生病。」也有人說：「高賢廷能優雅的享受單身生活，我相信一定能撐過來。」

另外，高賢廷今年主演SBS電視劇《家母螳螂》飾演一名心理變態殺人魔，年底2025 SBS演技大賞在即，是否會出席典禮成為粉絲關注焦點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中