娛樂 最新消息

宋偉恩自曝有閱讀障礙 「情緒易燃」後悔衝動罵家人

郭方儒、宋偉恩專訪（記者王文麟攝）郭方儒、宋偉恩專訪（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕男星宋偉恩與導演郭方儒合作沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，日前兩人接受專訪，宋偉恩這次與陳漢典、本本、梁以辰、潘君侖、黃偉晉等人搭檔化身「探員」解謎，他提到陳漢典是隊長般的存在相當有凝聚力，每位探員都各司其職，像是梁以辰擅長文字類，宋偉恩則是數理類比較在行。

宋偉恩說自己有一點閱讀障礙，閱讀時會容易斷掉，「如果要閱讀比較複雜的東西，沒有標點符號的話我會很難理解，平常背台詞也是要花比較多時間，要用聯想方式去背才筆記快」。而聊到搭檔這一季的新搭檔黃偉晉，宋偉恩則笑說自己與對方一拍即合，「我也是會爆炸的人，我如果在大家面前爆走，會開玩笑說自己有情緒障礙，偉晉就會說『沒關係我也是』。」宋偉恩還說兩人有同樣的英文名字，聊到好兄弟笑容超燦爛。

宋偉恩在工作時都是陽光男孩形象，但他也坦言私底下其實情緒比較容易有失控的時候，說到此他突然沮喪掩面，憂愁提到自己之前曾兇過爸爸，當時爸爸想要訂追劇的APP，「透過電話教長輩下載註冊要花比較多時間，他又一直改（訂閱方案），我就突然失控講話超大聲。」

宋偉恩直呼很後悔，提到在電話那頭的媽媽聽到後就溫柔地勸他慢慢講，「 我媽是我這輩子的天使！情緒爆發完後有點後悔，那通電話結束後，還是有再跟爸爸說『阿爸愛你哦、之後會帶你出國哦』。」

他過去試過不少控制脾氣的方式，像是4444呼吸法、看風景、憋氣、放空等，但都沒什麼用，不過宋偉恩也澄清自己平常還是很孝順的，跟家人發脾氣次數不多，所以每一次都容易被自己記住，「我在長大，我爸也在成長，吵架過後爸爸會主動抱我、跟我講話，當下還會覺得『他是誰』，我們彼此都在更成熟。」　

《百分之一相對論》砸千萬打造，為求真實，演員們一舉一動都全程記錄，就連節目中吃飯畫面，也是主持人們的實際放飯時間。導演郭方儒身兼數職，宋偉恩也說他為了工作燃燒自己，郭方儒坦言：「生活幾乎都是在工作，就算出國電腦也是要帶著電腦，算是『數位游牧』。」也說前陣子因為工作繁忙的關係，也因此分手，為了這個節目可說是付出全數心力。

