熊仔超寵妻！豪砸「6位數」替李優過生日

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025 新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」晚間熱鬧開唱，包含告五人、王 ADEN、GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩 SHOU、高爾宣 OSN、熊仔以及壓軸的動力火車，9 組人氣歌手輪番演出，吸引破萬人潮湧入現場朝聖。

熊仔以犀利歌詞搭配獨特節奏感，澈底點燃全場觀眾情緒，饒舌能量席捲每個角落。（TVBS提供）

下半場由熊仔接力登台，帶來《兇宅→0》、《ABC》、《小雨→0》、《十字路口→0》一路唱到氣勢十足的《88BARS》，犀利歌詞搭配強烈節奏感，饒舌能量瞬間席捲全場，徹底點燃觀眾情緒。熊仔演出後受訪時笑說，自己最近「魔力值消耗很快」，剛走到後台就氣喘吁吁，原來是因為老婆李優出國玩一週，他一肩扛起顧小孩任務，「就算有保母幫忙，還是特別累，但還是挺過來了。」

熊仔大方分享最近的家庭生活。（TVBS提供）

提到家庭生活，熊仔大方分享，自己這段時間也算另類「放風」，跟朋友聊天聊到停不下來，被問及是否有二胎計畫，他則笑而不答，僅說會向同場演出的高爾宣「取經一下爸爸經」。此外，適逢李優生日將至，熊仔更透露已悄悄準備驚喜，趁老婆出國期間設計「在家的大地遊戲」，靈感來自解謎遊戲，「想法都醞釀好了，預算有到6位數。」浪漫行徑讓現場驚呼連連。不過他也直言，夫妻已有共識不辦婚禮，「因為真的太累了！」

動力火車壓軸登場巨星耶誕演唱會。（TVBS提供）

壓軸登場的「金曲演唱組合」動力火車，則一口氣帶來《趁少年》、《外套》、《忠孝東路走九遍》、《我很好騙》等多首經典歌曲，兼具搖滾張力與情歌渲染力的舞台魅力，讓全場歌迷默契十足大合唱，歌聲響徹市民廣場，將演唱會氣氛推向最高潮。

動力火車受訪時坦言，這天站上舞台其實有點緊張，尤秋興笑說：「台下很多年輕人，很怕他們沒聽完就走掉。」顏志琳則補充，其實現在在路上仍常被學生、年輕族群認出來，讓他們相當感動。談到年底行程，兩人也幽默表示耶誕節還是得繼續工作，「尾牙還沒細算，但看我們喉嚨都沙啞，就知道唱了多少場。」

