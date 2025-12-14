日視覺系樂團「沖繩公演」踩紅線！一張宣傳照毀了全面停工

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本樂團翻車！新生代V系樂團グランギニョル近日無預警宣布「暫停所有活動」，起因竟是一張演唱會宣傳照，意外引爆沖繩歷史與戰爭記憶的敏感神經，從地下樂團變成全網焦點。

樂團宣傳照引爆公憤，被轟「消費犧牲者」。（翻攝自X）

グランギニョル為4人組視覺系樂團，剛在今年10月開始經營社群，11月正式展開現場演出，原本氣勢正旺。不料原訂12月10日至12日在沖繩那霸舉行的3場連續公演，主題卻命名為《姬百合學徒隊》，直接踩進日本戰爭史最沉痛的一頁。

請繼續往下閱讀...

真正引爆怒火的是他們的宣傳方式，樂團在社群使用被認為收藏於「姬百合和平祈念資料館」的歷史照片，並將照片中女學生的雙眼以黑色塗抹處理，加上樂團Logo後公開宣傳，此手法遭大量日本網友痛批「消費戰爭犧牲者」、「把悲劇當視覺噱頭」。

火還沒滅，油又倒下來。成員「烏 -karasu-」與「雹夢 -hakumu-」隨後又在X上傳疑似模仿姬百合學徒隊形象的Cosplay照片，讓輿論徹底沸騰，質疑聲浪直指「毫無尊重」、「完全不適合娛樂化」。

グランギニョル發聲明致歉，宣布全面停工。（翻攝自X）

面對排山倒海的批評，グランギニョル先在12日宣布取消當天演出，卻未附道歉說明，直到13日樂團才正式發文致歉，承認「考量不足、說明不周」，並解釋公演概念是「在樂團的角度下學習沖繩歷史後所做的表現」。

最終該團宣布即日起暫停所有團體活動，恢復時間未定，形同全面停工。另外，沖繩那霸Live House「沖繩Output」也緊急發聲明致歉，表示僅以場地租借形式合作，事前未掌握演出內容，對於傷害到許多人難辭其咎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法