娛樂 日韓

SHINee KEY美國開唱捲朴娜勑爭議 「沉默第8天」粉絲急了

朴娜勑（左）爭議燒向SHINee成員KEY，但KEY至今未發聲。（翻攝自X、資料照，合成圖）朴娜勑（左）爭議燒向SHINee成員KEY，但KEY至今未發聲。（翻攝自X、資料照，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女諧星朴娜勑近來形象翻車，她被爆霸凌經紀人，還非法施打針劑，更扯出「打針阿姨」A某，連帶男團SHINee成員KEY、溫流都遭殃；除了溫流透過公司發聲和醫療糾紛無關，KEY則是第8天保持沉默，令粉絲憂心忡忡。

KEY目前在北美巡演。（翻攝自X）KEY目前在北美巡演。（翻攝自X）

SHINee官方社群今公開KEY在美國巡演的照片，從照片中可見他身穿舞台服裝正準備登台演出，面無表情的看著鏡子，而華麗的服裝與金髮造型預告一場強烈震撼的舞台演出。

打針阿姨A某（右）曾發文透露和KEY的交情。（翻攝自Naver）打針阿姨A某（右）曾發文透露和KEY的交情。（翻攝自Naver）

KEY自本月3日至明天於北美巡演，由於該名「打針阿姨」A某曾在社群炫耀和KEY保持長達超過10年的交情，雖然相關貼文都已刪除，但KEY遲遲未出面說明，使得爭議持續延燒。

相較於溫流的公司GRIFFIN娛樂率先發聲，澄清與最近爭議中的非法醫療行為有所牽連，但KEY所屬的SM娛樂仍未發表任何官方立場，讓人難以理解。

對此，網上有派聲音認為KEY考量到與海外演出主辦單位的合約關係等因素，讓他難以在此敏感時刻發聲，此外，《我獨自生活》製作組公開KEY全新集數的預告片，被解讀為「KEY的節目出演未受影響」。

