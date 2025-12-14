鼓鼓合體蕭秉治愛心飯撒！突點名粉絲送「超暖耶誕大禮」

〔記者傅茗渝／台北報導〕一連兩天的新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」今（14）日晚間續熱開唱，由「黃金主持鐵三角」曾子余、陳漢典及朵拉攜手登台揭開序幕。今晚共集結9組人氣歌手輪番上陣，包括告五人、王ADEN、GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔以及動力火車，上萬名歌迷湧入市民廣場，現場氣氛火熱。

告五人擔任新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」開場嘉賓。（翻攝自YouTube）

告五人擔任開場嘉賓，一登台便接連演唱《我想要佔據你》、《帶我去找夜生活》、《夏天的海冬天的雪》、《將錯就對》，瞬間點燃全場。三人笑說很開心能再度回到新北歡樂耶誕城演出，還連續兩次自我介紹「大家好，我們是告五人」，逗得歌迷笑聲不斷。告五人也一改往年必唱《披星戴月的想你》的安排，改以《愛人錯過》為歌迷送上祝福，感性表示希望大家「2025年都不會再錯過」，引發全場熱烈回應。

王ADEN以《妳是我寶貝ㄟ》揭開演出序幕。（翻攝自YouTube）

隨後登台的王ADEN以《妳是我寶貝ㄟ》開場，並帶來《THANK GOD》、《太陽天下雨天》、《雙重人格》等歌曲。演唱《想了妳6次》前，他分享18歲時曾在耶誕節與初戀約會的回憶，特別將這首歌獻給現場情侶，深情演出牽動不少歌迷情緒。他也表示，希望大家都能在他的音樂中，找到那個「你很愛我、我也很愛你」的人。

GX合唱《射手》比心飯撒。（翻攝自YouTube）

雙人創作組合GX接力登台，鼓鼓率先演唱《讓我變成我們》，號召全場歌迷打開手機手電筒，並暖心表示：「透過光，穿過鏡頭，到你想念的人面前。」他也透露自己站上新北歡樂耶誕城舞台已滿10年，更加碼送上耶誕心意，喊話正在創業的粉絲私訊資訊，將親自轉發宣傳，笑說「我的幸福與你們同在」。接著蕭秉治演唱《恆星》，再以《我還是愛著你》掀起回憶殺，最後兩人合唱《超人披風》與經典人氣曲《射手》，比愛心向台下飯撒，尖叫聲此起彼落，為現場再掀高潮。

