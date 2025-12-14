羅志祥「緋聞」對象現身！安心亞穿黑色Bra衝上台

安心亞擔任羅志祥演唱會嘉賓。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕亞洲舞王「小豬」羅志祥第七度攻蛋，「羅志祥30巡迴演唱會」第二場今再登場，唱完《夠了》之後，《靚仔》音樂一下，15年前曾和他過緋聞的安心亞現身，她身穿削肩背心、黑色Bra，擠出傲人深溝，美乳也隨舞姿彈跳辣爆。

安心亞和羅志祥重現當年MV畫面。（記者潘少棠攝）

安心亞2010年曾和羅志祥傳出緋聞，當時她被拍到深夜現身男方住處，不過兩人堅稱不熟，只是工作上的朋友，2016年兩人合作《靚仔》，小豬表示，這是兩人第一次公開同台表演這首歌曲，自己也覺得很訝異，過去多次想合作都因緣際會錯過，今天終於讓大家看到他們重現當年MV畫面。

安心亞身穿削肩背心、黑色Bra熱舞。（記者潘少棠攝）

今天唱到嗨歌《全糖獨家》見全場歌迷忙著搶紙花，他又再度「喊卡」，氣急攻心直呼：「我從高雄就忍氣吞聲，我昨天真的不能再忍了。」今晚除了中斷演出，更搞笑噴出「西八」、「林老師咧」等字眼，讓全場笑翻。

亞洲舞王「小豬」羅志祥第七度攻蛋。（記者潘少棠攝）

小豬在台上氣噗噗表示，這首歌是很甜的歌，卻沒人理會他，只顧著搶頭上的紙花，他一邊搞笑嗆聲：「我是演唱會的主角誒 ，『林老師咧～』還叫我拿東西。」一邊彎腰幫粉絲撿舞台上的紙花，嘴巴上還在抱怨時，升降機卻直接降下，他急喊：「我還沒講完，降下去幹嘛？」就消失在台上，畫面超搞笑，接著才又重返舞台重唱這首歌。

