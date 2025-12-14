根本雙胞胎！卉妮合體朴星垠 排球場甜到失守

〔記者傅茗渝／台北報導〕12月桃園雲豹飛將職業排球隊主場賽事正式進入最甜、最熱鬧的「聖誕嘉年華」。首周主場於中原大學體育館登場，儘管氣溫驟降，現場熱度卻絲毫不減，不只場上比賽精彩，場邊舞台話題也一路延燒，成為近期體育娛樂圈關注焦點。

桃氣女孩化身聖誕女孩，陪粉絲提供過聖誕。（影響力動能提供）

本週主場迎來17LIVE桃氣女孩人氣組合「三仙桃」朴昭映、朴星垠、金佳垠二度合體登場，讓粉絲直呼「終於等到」。女孩們換上應景的聖誕造型，搭配特別編排的開場舞，節慶氛圍與甜度同步拉滿；桃園雲豹飛將職業排球隊全新吉祥物「飛豹將軍」也首度亮相，萌度與存在感雙雙破表，瞬間成為全場拍照焦點。

真正引爆話題的，則是職棒啦啦隊人氣女孩卉妮的驚喜現身。繼日前在「2025桃園亞洲職棒交流賽」與朴星垠首度同台，被粉絲封為「卉星」組合後，卉妮此次跨界來到桃園雲豹飛將主場，不僅加入桃氣女孩應援行列，更在中場表演中，與朴星垠首度正式「奔卉」合體共舞。

啦啦隊女神卉妮合體朴星垠掀起粉絲暴動直呼戀愛了！（影響力動能提供）

兩人外型神似、氣質相近，站上舞台宛如「複製貼上」，舞步同步、互動自然，畫面曝光後立刻在網路上瘋傳。社群平台湧現大量討論，網友留言狂刷「根本雙胞胎」、「跨海失散姊妹」、「影分身之術開到滿」，更有人直言「看完整個人直接戀愛」，話題熱度居高不下。

除了舞台演出掀起討論，「聖誕嘉年華」也規劃多項粉絲互動活動。賽前邀請球迷寫下對女孩的期待與祝福，在粉絲見面會中由女孩親自抽出回應，讓不少粉絲直呼心臟被爆擊；現場消費滿額還可與桃氣女孩合影，粉紅泡泡幾乎瀰漫整座場館，甜度完全不輸偶像見面會。

隨著朴星垠與卉妮「奔卉」合體solo成功掀起高潮，主場話題持續延燒。接下來，球迷也將迎來朴昭映與金佳垠接棒帶來的中場solo演出，「三仙桃」首度在台各自輪番上陣、各自發光，為球迷留下難忘的聖誕周末回憶。

