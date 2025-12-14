張藝興放鳥EXO發文了！原來是回中國參加活動：隊友抱歉

EXO今天在首爾舉行粉絲見面會，LAY張藝興在開演前宣布缺席。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天團「EXO」今天（14日）在首爾舉行粉絲見面會，SM娛樂卻在開演前5小時，才宣布中國籍成員LAY張藝興因不可抗力因素缺席，讓粉絲氣炸。結果稍早他在微博發文，透露因為參加中國國家話劇院的活動，目前已經返回北京，讓人實在難以接受。

張藝興缺席EXO活動，就是為了回中國。（翻攝自X、微博）

張藝興晚間在微博發文，「我因參加國家話劇院重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」

張藝興暌違已久回歸EXO活動，竟然說缺席就缺席，讓粉絲無法理解，更指出D.O.為了EXO的團體活動，婉拒出席金宇彬的婚禮，而CBX的CHEN、伯賢及XIUMIN雖然深陷於官司當中，不過仍空出12月的檔期，願配合團體活動，反觀張藝興卻臨時缺席，難怪連粉絲也難以諒解。

讓粉絲不滿的原因還有，原先此次見面會是13、14日各辦一場，後來突然變成14日一天兩場，有網友推測很可能是因為12月13日是南京大屠殺的國家公祭日，SM娛樂才因此改期。目前晚場見面會已經開始，以隊長SUHO、燦烈、D.O.、KAI、SEHUN等五人體制進行，SUHO在開場還為LAY缺席一事說明，而現場表演時，包括演出的音源以及提前錄製的影片都有張藝興的身影，可見他確實是臨時缺席。

