自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安妮親飛杜拜找金主！跨國奔走籌資 尼泊爾蓋校內幕曝光

藝人安妮（左起）、金雲、蔡衣宸共同出席「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）藝人安妮（左起）、金雲、蔡衣宸共同出席「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕入行多年致力公益的藝人安妮、啦啦隊女神蔡衣宸、新生代演員金雲，今（14）日現身新北市政府社會局舉辦的《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，以行動力挺身心障礙者權益。

全台首創集結多元障別的《新北無礙時尚》，從台步訓練、造型設計到平面拍攝，皆由伊林娛樂團隊依每位參與者的身體狀況與需求量身打造，實踐「限制不會阻擋美，勇敢就是最好的時尚」。久未在台灣開唱的創作歌手鄭智化也特別現身，以多首經典與新歌《追夢》獻聲，為活動注入鼓舞人心的力量。

藝人安妮出席「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）藝人安妮出席「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）

安妮表示時尚與公益正是她最熱愛的兩件事，看到身心障礙者即便身體上有諸多不便，仍努力站上舞台、綻放光芒，讓她非常感動，也直言要向他們學習正能量，「他們這麼努力在台上帶給大家歡樂，我也要繼續加油！」談到公益計畫，安妮首度公開自己的人生目標，希望未來能在世界各地創辦公益性質的藝術學校，邀請不同國家的師資，讓孩子在同一空間學習各國文化與藝術，並以創辦人身分全力推動。

安妮這半年來已與尼泊爾政府接洽，下一站可能是越南，再來也許會回到家鄉俄羅斯。她感性表示，「蓋一所學校，不只是蓋一棟建築，而是需要投入大量的時間與資金，所以真的很感謝願意支持的企業與夥伴。」為了推動計畫，她甚至獨自飛往杜拜拜訪製作公司，分享公益藍圖，過程雖顛簸，仍成功獲得支持。

啦啦隊女孩蔡衣宸出席力挺「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）啦啦隊女孩蔡衣宸出席力挺「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）

同場出席的啦啦隊女神蔡衣宸也分享，至今每一次站上舞台，內心仍需要做足準備。她表示，看到身心障礙者在台上演出的模樣，讓她既震撼又感動，「現在網路社群太發達，大家很容易放大自己的缺點、拿自己跟別人比較，反而不敢做自己。」透過今天的走秀，她彷彿重新找回站上舞台的初衷。她也提到，上個月剛完成威剛尾牙主持工作，是人生中的活動主持處女秀，當時相當緊張，幸好搭檔主持阿翔在台上台下都不斷給予鼓勵與建議，讓她十分感激。

新生代演員金雲到場支持。（新北市政府社會局提供）新生代演員金雲到場支持。（新北市政府社會局提供）

新生代演員金雲則因戲劇《看見愛》中飾演聽障看護員受到關注，他透露，今日參與走秀的其中一位身心障礙者，正是當初劇組田野調查時的老師，再次看到對方站上舞台努力演出，讓他直言這些經驗都是非常珍貴的學習與養分，也讓他對角色與生命有更深刻體會。

歌手鄭智化獻唱多首歌曲。（新北市政府社會局提供）歌手鄭智化獻唱多首歌曲。（新北市政府社會局提供）

隨著聖誕節將近，三位藝人也分享節日計畫。安妮笑說，過去幾個月幾乎都在為藝術學校奔波，今年特別學習調香，親自調製三款香味，推出香水、蠟燭與擴香的聖誕禮盒，想在溫暖節日裡與粉絲分享心意；蔡衣宸則已和好友相約交換禮物共度佳節；金雲笑稱自己比較少過節，不過聖誕節前特地換了新髮色，今天頂著一頭金髮亮相，希望用全新造型迎接新的一年。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中