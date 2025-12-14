安妮親飛杜拜找金主！跨國奔走籌資 尼泊爾蓋校內幕曝光

藝人安妮（左起）、金雲、蔡衣宸共同出席「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕入行多年致力公益的藝人安妮、啦啦隊女神蔡衣宸、新生代演員金雲，今（14）日現身新北市政府社會局舉辦的《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，以行動力挺身心障礙者權益。

全台首創集結多元障別的《新北無礙時尚》，從台步訓練、造型設計到平面拍攝，皆由伊林娛樂團隊依每位參與者的身體狀況與需求量身打造，實踐「限制不會阻擋美，勇敢就是最好的時尚」。久未在台灣開唱的創作歌手鄭智化也特別現身，以多首經典與新歌《追夢》獻聲，為活動注入鼓舞人心的力量。

藝人安妮出席「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）

安妮表示時尚與公益正是她最熱愛的兩件事，看到身心障礙者即便身體上有諸多不便，仍努力站上舞台、綻放光芒，讓她非常感動，也直言要向他們學習正能量，「他們這麼努力在台上帶給大家歡樂，我也要繼續加油！」談到公益計畫，安妮首度公開自己的人生目標，希望未來能在世界各地創辦公益性質的藝術學校，邀請不同國家的師資，讓孩子在同一空間學習各國文化與藝術，並以創辦人身分全力推動。

安妮這半年來已與尼泊爾政府接洽，下一站可能是越南，再來也許會回到家鄉俄羅斯。她感性表示，「蓋一所學校，不只是蓋一棟建築，而是需要投入大量的時間與資金，所以真的很感謝願意支持的企業與夥伴。」為了推動計畫，她甚至獨自飛往杜拜拜訪製作公司，分享公益藍圖，過程雖顛簸，仍成功獲得支持。

啦啦隊女孩蔡衣宸出席力挺「2025新北無礙時尚」。（新北市政府社會局提供）

同場出席的啦啦隊女神蔡衣宸也分享，至今每一次站上舞台，內心仍需要做足準備。她表示，看到身心障礙者在台上演出的模樣，讓她既震撼又感動，「現在網路社群太發達，大家很容易放大自己的缺點、拿自己跟別人比較，反而不敢做自己。」透過今天的走秀，她彷彿重新找回站上舞台的初衷。她也提到，上個月剛完成威剛尾牙主持工作，是人生中的活動主持處女秀，當時相當緊張，幸好搭檔主持阿翔在台上台下都不斷給予鼓勵與建議，讓她十分感激。

新生代演員金雲到場支持。（新北市政府社會局提供）

新生代演員金雲則因戲劇《看見愛》中飾演聽障看護員受到關注，他透露，今日參與走秀的其中一位身心障礙者，正是當初劇組田野調查時的老師，再次看到對方站上舞台努力演出，讓他直言這些經驗都是非常珍貴的學習與養分，也讓他對角色與生命有更深刻體會。

歌手鄭智化獻唱多首歌曲。（新北市政府社會局提供）

隨著聖誕節將近，三位藝人也分享節日計畫。安妮笑說，過去幾個月幾乎都在為藝術學校奔波，今年特別學習調香，親自調製三款香味，推出香水、蠟燭與擴香的聖誕禮盒，想在溫暖節日裡與粉絲分享心意；蔡衣宸則已和好友相約交換禮物共度佳節；金雲笑稱自己比較少過節，不過聖誕節前特地換了新髮色，今天頂著一頭金髮亮相，希望用全新造型迎接新的一年。

