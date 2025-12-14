自由電子報
娛樂 最新消息

不只OPEN醬 Jisoo、告五人最愛寶貝都升空搶鋒頭

〔記者陳慧玲／台北報導〕第18屆高雄OPEN大氣球遊行昨（13日）熱鬧落幕，不只OPEN醬受歡迎，韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo親自繪製的原創角色「SHUMON」，也以巨型大氣球姿態全球首次亮相。另外告五人吉祥物「告五豬」也升空了，身為「告五豬」創作者的雲安更笑說，能參與這麼重要的遊行，還排在吉祥物大前輩LOCK醬後方，覺得非常榮幸，「真的希望未來在演唱會也能再次看到這麼大的豬豬。」

BLACKPINK成員Jisoo親自繪製的原創角色「SHUMON」大氣球一升空，吸引粉絲搶拍。（寬寬整合行銷提供）BLACKPINK成員Jisoo親自繪製的原創角色「SHUMON」大氣球一升空，吸引粉絲搶拍。（寬寬整合行銷提供）

Jisoo原創的療癒系「SHUMON」大氣球高掛高雄天空，瞬間成為全場焦點，不少粉絲一看到立刻舉起手機狂拍。另外告五人的「告五豬」也很搶鏡，雲安、犬青和哲謙一度不想坐遊行車，笑說很想直接下來當拉氣球的人。

告五人開心和「告五豬」大氣球合照。（寬寬整合行銷提供）告五人開心和「告五豬」大氣球合照。（寬寬整合行銷提供）

告五人被問到，如果這隻巨大的「告五豬」真的送給他們，會想怎麼運用？團員毫不猶豫表示，希望每一場演唱會都能有這隻豬氣球一起參與，並笑著向歌迷喊話，請大家一起期待他們唱回高雄世運的那一天。

點圖放大
點圖放大

