坣娜富商老公自爆第一次和她「睡覺」往事 懷裡過世感應到她「靈魂快速離開」

坣娜老公薛智偉相信她在人世間的使命已經完成。（猶台文化交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手坣娜今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為她舉行追思會，上午是藝人好友及親友參加，下午場則開放粉絲到場追憶，被問到坣娜離世是否有什麼心願尚未完成，留下遺憾？薛智偉也分享一段靈異感應故事。

坣娜追思會以猶太儀式進行，老公薛智偉點亮蠟燭帶來祝福。（記者王文麟攝）

上午追思會完成後，薛智偉接受媒體訪問，對於坣娜是否有遺憾，他表示：「走的人不可能沒有遺憾，但人生是使命，她的使命完成了。這不是我第一次經歷愛人在我身邊走了，最後一分鐘她在我懷裡，在床上離世，但她的最後一口氣，我可以感受到她的靈魂走得非常快，以前的經驗，有些人靈魂一直繞，不願走。」

薛智偉還說：「坣娜走得這麼快，她在世間雖短，但使命完成了，我怕夢不到她，怕聯繫不到她，因為她靈魂走得太快，但我們連結還存在，這是我最感激、最開心的事情。」

薛智偉分享與坣娜相識的往事。（記者王文麟攝）

另外回憶過去和坣娜相識相戀到結婚的故事，薛智偉透露兩人是在長輩介紹下認識，但一開始喝咖啡聊天都不來電，「她很酷，沒有什麼表情，我心想她是不是很討厭我，結果她問我：『先生，你要不要學瑜伽，你就清楚告訴我。』我嚇到了！」

緣分很奇妙，原本薛智偉不太敢再打電話給坣娜，他說：「過了一年，我忍不住又打給她，我們再約碰面喝咖啡，天時地利人和，這次她反應不一樣，我們聊到咖啡店要打烊了，我送她回家，我回到家又打電話給她，講很久，早上六點我起床，結果電話還沒掛掉，我聽到她的呼吸聲，原來我們都講到睡著了，那是我第一次和坣娜『睡覺』，只是在不同的房子裡。」

