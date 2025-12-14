自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

坣娜富商老公自爆第一次和她「睡覺」往事 懷裡過世感應到她「靈魂快速離開」

坣娜老公薛智偉相信她在人世間的使命已經完成。（猶台文化交流協會提供）坣娜老公薛智偉相信她在人世間的使命已經完成。（猶台文化交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手坣娜今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在猶台文化交流協會大禮堂為她舉行追思會，上午是藝人好友及親友參加，下午場則開放粉絲到場追憶，被問到坣娜離世是否有什麼心願尚未完成，留下遺憾？薛智偉也分享一段靈異感應故事。

坣娜追思會以猶太儀式進行，老公薛智偉點亮蠟燭帶來祝福。（記者王文麟攝）坣娜追思會以猶太儀式進行，老公薛智偉點亮蠟燭帶來祝福。（記者王文麟攝）

上午追思會完成後，薛智偉接受媒體訪問，對於坣娜是否有遺憾，他表示：「走的人不可能沒有遺憾，但人生是使命，她的使命完成了。這不是我第一次經歷愛人在我身邊走了，最後一分鐘她在我懷裡，在床上離世，但她的最後一口氣，我可以感受到她的靈魂走得非常快，以前的經驗，有些人靈魂一直繞，不願走。」

薛智偉還說：「坣娜走得這麼快，她在世間雖短，但使命完成了，我怕夢不到她，怕聯繫不到她，因為她靈魂走得太快，但我們連結還存在，這是我最感激、最開心的事情。」

薛智偉分享與坣娜相識的往事。（記者王文麟攝）薛智偉分享與坣娜相識的往事。（記者王文麟攝）

另外回憶過去和坣娜相識相戀到結婚的故事，薛智偉透露兩人是在長輩介紹下認識，但一開始喝咖啡聊天都不來電，「她很酷，沒有什麼表情，我心想她是不是很討厭我，結果她問我：『先生，你要不要學瑜伽，你就清楚告訴我。』我嚇到了！」

緣分很奇妙，原本薛智偉不太敢再打電話給坣娜，他說：「過了一年，我忍不住又打給她，我們再約碰面喝咖啡，天時地利人和，這次她反應不一樣，我們聊到咖啡店要打烊了，我送她回家，我回到家又打電話給她，講很久，早上六點我起床，結果電話還沒掛掉，我聽到她的呼吸聲，原來我們都講到睡著了，那是我第一次和坣娜『睡覺』，只是在不同的房子裡。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中