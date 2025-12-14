高流「樂團興奮波」決賽超激場面曝光！冠軍團「許願」人氣男星回應了

BRBP在「樂團興奮波」決賽奪冠。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第三屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」於昨（13）晚於駁二C10 LIVE WAREHOUSE舉行決賽，最終「BRBP」以多元融合、充滿實驗性的表演風格獲評審一致好評，贏得冠軍，不但獲得2026高雄跨年晚會暖場嘉賓機會，也將立刻登上今（14）日《下酒祭》舞台演出，賽後更許願未來能與評審YELLOW黃宣同台，獲黃宣當場爽快回應：「趕快辦專場！」

黃宣呼籲參賽團享受舞台。（高雄流行音樂中心提供）

邁入第三屆的「樂團興奮波」為高流原創的樂團競演比賽，本次高達104組國內外風格各異的新銳樂團參戰，歷經兩個月的網路初選及複賽現場演出，由「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」、「離岸流」（依決賽演出序）五強樂團打入決賽。

BRBP感謝高流「樂團興奮波」舞台。（高雄流行音樂中心提供）

決賽採現場演出原創與自選曲各一首，加總複賽成績後由「BRBP」奪冠，宣布獲獎時刻，台下團員歡呼跳起，上台後更激動自拍，從高流執行長丁度嵐手上接下冠軍獎盃與6萬元獎金，同時獲得今（14）日《下酒祭》與2026高雄跨年演唱會的暖場演出機會，BRBP現場激動許願：「未來想與評審YELLOW黃宣老師同台演出。」賽後評審黃宣得知，也爽快回應：「趕快辦專場，當嘉賓沒問題！」

「樂團興奮波」決賽吸引百名觀眾購票到場支持。（高雄流行音樂中心提供）

今年「樂團興奮波大賽」延續上屆的個人獎項，由高雄在地樂團全數囊括：「離岸流」的鄭凱鴻以作品《台北橋》獲得「最佳作詞獎」；「昴宿 Pleiades」的林士恆則以編曲完整且極具情緒張力的《反烏托邦》征服評審的耳朵，榮獲「最佳作曲獎」；而「最佳樂手獎」則由「昴宿 Pleiades」的鼓手陳冠橋獲得，領獎時感動分享：「期待台灣未來能有更不一樣的曲風，可以參與在各種場景。」

