美女主播藏不住了！超巨孕肚曝光 今晚迎最後一播

主播鄭亦真宣布懷孕將暫別主播台，挺超大孕肚拍絕美寫真。（wedding 21韓式婚紗攝影提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕入行20年的主播鄭亦真因懷孕即將暫別主播台，今（14）日晚間6點將迎來最後一播，正式為主播身分按下暫停鍵，準備走進人生全新篇章。

鄭亦真特別邀請「婚紗女王佩佩」團隊拍攝孕婦寫真，為這段珍貴時刻留下紀念。她笑說，當初結婚時穿上佩佩家的婚紗美到不行，「當新娘還會嫌這裡胖、那裡肉，這次拍孕媽咪照完全沒這個煩惱，整個人都放很開。」

主播鄭亦真要當媽媽了。（wedding 21韓式婚紗攝影提供）

距離預產期僅剩一個月，鄭亦真也將迎來職涯以來最長的一段休假，預計至少休息三個月以上。她透露目前體重來到人生巔峰75公斤，笑稱這九個月是她十多年主播生涯中「吃得最開心的時候」。她也感性表示，等再回到螢光幕前，身分將從「人妻主播」正式升級為「媽媽主播」，對人生轉變既新鮮又期待，因此希望透過攝影留下永恆紀念。

主播鄭亦真宣布懷孕將暫別主播台。（wedding 21韓式婚紗攝影提供）

此次孕婦寫真由化妝師兼攝影師余小魚操刀，鄭亦真透露對方給足情緒價值，還教了不少拍照姿勢與技巧，努力讓她在鏡頭前看起來「小隻一點」。照片中，她分別換上白色飄逸禮服與黑色禮服，優雅氣質與準媽媽的溫柔光芒自然流露。

主播鄭亦真特別邀請「婚紗女王佩佩」團隊拍攝孕婦寫真。（wedding 21韓式婚紗攝影提供）

談到即將迎接女兒的到來，鄭亦真表示：「從結婚到懷孕，人生就像遊戲開了外傳，聊天話題也都變得很媽咪。」她與老公一邊期待新生命報到，一邊為新手爸媽的「免睡店」生活做好心理準備，看著肚子一天比一天大，也讓她更加期待寶寶的誕生。

主播鄭亦真與老公歐巴（左）。（wedding 21韓式婚紗攝影提供）

