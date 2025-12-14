「爸媽都不在了」文青教主雷光夏難得發聲 深情告白真愛

〔記者張釔泠／台北報導〕橫跨三金的文青教主雷光夏暌違六年再度舉行專場演出，12月12日於 Legacy Taipei 帶來《時空的縫隙》親密音樂會。本次以全新編制「組團回歸」，融合吉他、鋼琴、低音大提琴與電子聲響，重新詮釋經典曲目，打造「嶄新而永恆」的聲音宇宙。面對全場樂迷，她難得深情告白：「謝謝你們就是我美好的雨水，你們是我的珍寶、是真愛！」

雷光夏《時空的縫隙》演唱會。（Legacy提供）

音樂會以《New dreams》開場，雷光夏以清澈溫柔的聲線帶領觀眾進入她構築的音樂世界。《不想忘記的聲音》、《小說裡的最後一人》接續登場，穿插的細膩分享讓觀眾感受她對創作的珍惜與陪伴。舞台上的小船裝置與燈光隨著音符輕輕搖晃，成為當晚最具象徵的畫面，引領全場踏入「時空的縫隙」。

雷光夏《時空的縫隙》演唱會。（Legacy提供）

談及家人離世，雷光夏感性分享：「每次演出爸媽都會坐在台下，可是現在已經都不在了。但我感受到有樂手和你們（觀眾），謝謝你們就是我美好的雨水，降落在我身上、大地上。」以《寫給雨天的歌》回應這份心意，並溫柔地說：「總是有人愛著你，陪伴著你。」

雷光夏《時空的縫隙》演唱會。（Legacy提供）

演出尾聲以經典曲目《第36個故事》與《黑暗之光》作為壓軸，全場手機燈海亮起，照映著她溫暖且堅定的身影。雷光夏深情表示：「非常珍惜這樣的晚上，只想把最好的給你們。」聽見現場觀眾的尖叫，她驚喜笑說：「竟然聽到尖叫聲？這是我的演唱會嗎？今天來的都是真愛！」

雷光夏《時空的縫隙》演唱會。（Legacy提供）

本次演出由「夏星球樂隊」共同演出：雷光夏除演唱外也演奏手風琴，並攜手吉他手黃中岳、低音提琴池田欣彌、鍵盤手蕭勝文，以及電子組 KbN（方子懷、謝青翰）。多層次編制讓聲音更具立體與空間感，吉他與電子質地交錯，鋼琴與低音大提琴填滿舞台，使經典旋律在新編曲中綻放全新光景。她在台上輕聲說道：「雖然六年不見，時代變得很快，但此刻非常難得，也非常珍惜。」12／19台中場票券亦進入倒數熱賣中。

