YOUNG POSSE開吃不演了！Jiana自招團內大食怪「不知道極限」

韓國女團YOUNG POSSE。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國女團YOUNG POSSE出道兩年，今年頻繁來台表演，繼昨在台演出後，今（14）在台舉辦「粉絲年糕PK賽」，邀請近百位粉絲齊聚製作美味年糕；在「廚藝大賽」展開前，成員Jiana自爆是團內大食怪，自豪不知道極限在哪裡。

韓國女團YOUNG POSSE出道兩年，今年頻繁來台表演。（記者王文麟攝）

被封為「年糕大使」YOUNG POSSE原本正經聊音樂，隨著問題進行到「食物」、「食量」相關時，Jiana毫不謙虛，笑說目前仍在「努力吃得像正常人」，但粉絲已經默默幫她封號「年糕黑洞」，讓其他成員也笑到不行。

請繼續往下閱讀...

聊到擔任辣炒年糕活動評審，被問誰平常廚藝最好？Doeun自嘲對吃很有自信，但真要比廚藝，反而不太在行，「如果真的要排名，最常下廚的應該是Jiana，我的話……可能是墊底那一組。」誠實發言透樂眾人。

YOUNG POSSE先前參與過新北耶誕城演出、職棒開球。（記者王文麟攝）

YOUNG POSSE與台灣緣分極深，先前參與過新北耶誕城演出、職棒開球，今年單曲《COLD》移師台灣拍MV，邀曾敬驊合作出演男主角，Yeonjung表示得知「哥哥」曾敬驊拿金馬獎後，祝福他的演藝路越來越順暢，未來盼繼續合作。

最後，全員用中文向在場媒體道聲「辛苦了」，Sunhye更提到前一晚看到粉絲準備的驚喜應援影片，大家忍不住一起哭了，直說那一刻真的很感動。至於未來計畫，Sunhye預告1月將準備兩首單曲回歸，請大家多多期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法