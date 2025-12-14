自由電子報
娛樂 最新消息

愛台灣都帥！ 主播黃家緯讓正義之士變鐵粉

主播黃家緯（左）和台美人「鐵粉」吳兆峯同框合影。（翻攝自吳兆峯臉書）主播黃家緯（左）和台美人「鐵粉」吳兆峯同框合影。（翻攝自吳兆峯臉書）　

〔記者林南谷／台北報導〕洛杉磯台美人吳兆峯13日在臉書透露近日回到台灣，令他最不好意思一件事，就是對三立新聞台有「鮮肉主播」封號的主播黃家緯深感抱歉，引起記者注意，才發現黃家緯的新聞報導，大大提升了台灣在國際能見度，台灣有他，真好。

這位移民洛杉磯的台美人在發文中表示，原本和黃家緯約好在黃休假結束後，2人約在三立見面，結果對方人都到了，他才發現黃家緯傳來訊息，竟是他自己記錯時間，讓黃家緯白白等了1個小時，讓他不好意思的是：「非常客氣的黃家緯居然等了逾1小時後，才主動傳訊關心。」

台美人想起黃家緯5年前在疫情最嚴峻時期，勇赴美國洛杉磯以專業、冷靜的態度，第一線報導當地疫情狀況，讓台灣觀眾能即時了解美國真實情形同時引以為鑑，也更願意配合政府的防疫政策，避免台灣重蹈覆轍。

這位台美人最後大大誇讚了黃家緯：「認真的人最帥，我真的是他的大粉絲！」

稍早，黃家緯很開心他和台美人互動被媒體看到，並與《自由娛樂頻道》分享這位台美人為台灣做的一切：「他超級愛台灣，在美國，為台灣多次奔走，遊說美國政要支持台灣。」誇讚對方才是真正的正義之士。

黃家緯用堅定語氣告訴記者：「我對遲到零容忍，但他對台灣滿滿的愛 等他24小時都可以。」

