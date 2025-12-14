張藝興不來了！EXO見面會開演前5小時 中國成員Lay不可抗力缺席

Lay張藝興此次也有加入EXO《I’m Home》的拍攝。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／台北報導〕韓流天團「EXO」今天（14日）將在首爾舉行粉絲見面會，沒想到今天中國籍成員「Lay」張藝興卻在開演前5小時，宣布因為「不可抗力因素」不會出席，讓粉絲心情五味雜陳，一派遺憾無法看到張藝興與EXO同台，另一派則開心他的缺席，直呼「12月的奇蹟嗎」。

其實張藝興這次回歸EXO，整個EXO-L（粉絲名）反應兩極，一派認為張藝興完整履行合約，與SM娛樂好聚好散，且成員們也不時大方提及「Lay哥」，回歸EXO天經地義。但另一派則認為，張藝興在EXO尚未當兵前的全盛時期，後期時常缺席，愛來不來，回中國發展沒事又要蹭一下EXO，展現「團魂」反而讓人反感。

EXO好不容易辦見面會，Lay張藝興卻無預警宣布缺席。（翻攝自X）

而且原先EXO此次的見面會是在13、14日一天開一場，結果疑似因為中國網友反映12月13日是南京大屠殺的國家公祭日，SM娛樂似乎因此改期，改成12月14日一天開兩場，本來此舉就已經讓粉絲不滿。現在中國籍成員張藝興又因不可抗力因素缺席，難怪讓粉絲氣炸，更想到「CBX」CHEN、伯賢及XIUMIN為了團體活動，特別空出12月的檔期，卻未能參與，讓EXO-L又過了一個遺憾的歲末年終。

