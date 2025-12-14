自由電子報
娛樂 最新消息

坣娜富商老公身價280億？追思會親自解惑 被問是否考慮再婚也回應了

薛智偉與愛妻坣娜鶼鰈情深。（猶台文化交流協會JTCA提供）薛智偉與愛妻坣娜鶼鰈情深。（猶台文化交流協會JTCA提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手坣娜今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，過去外界曾有傳言，她的富商老公薛智偉身價高達280億台幣，今（14日）被問到這個傳言，他也親自解惑，另外被問到未來是否考慮再婚？他也大方回應了。

薛智偉今在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）薛智偉今在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會。（記者王文麟攝）

薛智偉今在猶台文化交流協會大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會，潘越雲、寇世勳、包翠英等多位藝人前來追悼，會後薛智偉受訪，對於傳言他身價高達280億台幣他表示：「我不會親自講280億元，我會計還來找我算帳問怎麼回事？錢不是我們的，是上帝的，坣娜叫我錢不需要留，有賺有出，我們在家不會算錢的。」

薛智偉希望一切遵循自然發展。（記者王文麟攝）薛智偉希望一切遵循自然發展。（記者王文麟攝）

至於被問到未來是否會考慮再婚？薛智偉今也不避談，他說：「一個男人不應該是孤單的，要有女人的智慧陪伴，我的心還是很痛的，還要一段時間，但未來不排斥任何事情。」他還透露坣娜走之前，甚至叫他可以考慮這個人、可以考慮那個人，他希望一切遵循自然發展。

