黃河講國語被嫌「聽不懂」 曝嚴格訓練內幕、揭演員生存守則

黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河擔任公視台語台「台語台表演班高雄班」講座導師，談及台語學習困難，他坦言自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。

黃河指出語言會影響思考邏輯，若用華語語序理解台語劇本，往往讓情緒與行動顯得不自然，因此早期他會要求把台詞全部翻成台文，才能真正抓到角色的語言邏輯。

請繼續往下閱讀...

黃河認為語言是技術不是障礙。（公視台語台提供）

黃河2007年以17歲之齡主演易智言執導《危險心靈》，他透露當時導演要求他每天練咬字、唸《國語日報》、跟新聞主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武的語句節奏，只因角色必須清晰、合理，「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練」，他提醒學員：真正關鍵是理解台詞的目的、角色說話的情緒與意圖，「觀眾在乎的是你說話的心與情感的表達傳遞」。

黃河也強調劇本功課的重要性，並非形式，而是檢查自己是否真正讀懂劇本；理解三幕劇結構、角色旅程與轉折後，才能知道每場戲的任務與幅度，角色功課才有落點。他鼓勵演員學習編劇課，使自己在選擇角色時更有方向。

談到現場合作，黃河提醒：「不要只提出問題，要帶著解法與導演討論，否則只是把工作丟給別人。」這是他自16歲被前輩提醒後，一直奉行至今的專業準則。

黃河擔任「台語台表演班」高雄班講座導師。（公視台語台提供）

今年的台語台表演班高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、台語喜劇大師許效舜﹑金鐘戲王黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。三位導師也送上重要提醒：蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法