自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃河講國語被嫌「聽不懂」 曝嚴格訓練內幕、揭演員生存守則

黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課。（公視台語台提供）黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河擔任公視台語台「台語台表演班高雄班」講座導師，談及台語學習困難，他坦言自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。

黃河指出語言會影響思考邏輯，若用華語語序理解台語劇本，往往讓情緒與行動顯得不自然，因此早期他會要求把台詞全部翻成台文，才能真正抓到角色的語言邏輯。

黃河認為語言是技術不是障礙。（公視台語台提供）黃河認為語言是技術不是障礙。（公視台語台提供）

黃河2007年以17歲之齡主演易智言執導《危險心靈》，他透露當時導演要求他每天練咬字、唸《國語日報》、跟新聞主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武的語句節奏，只因角色必須清晰、合理，「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練」，他提醒學員：真正關鍵是理解台詞的目的、角色說話的情緒與意圖，「觀眾在乎的是你說話的心與情感的表達傳遞」。

黃河也強調劇本功課的重要性，並非形式，而是檢查自己是否真正讀懂劇本；理解三幕劇結構、角色旅程與轉折後，才能知道每場戲的任務與幅度，角色功課才有落點。他鼓勵演員學習編劇課，使自己在選擇角色時更有方向。

談到現場合作，黃河提醒：「不要只提出問題，要帶著解法與導演討論，否則只是把工作丟給別人。」這是他自16歲被前輩提醒後，一直奉行至今的專業準則。

黃河擔任「台語台表演班」高雄班講座導師。（公視台語台提供）黃河擔任「台語台表演班」高雄班講座導師。（公視台語台提供）

今年的台語台表演班高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、台語喜劇大師許效舜﹑金鐘戲王黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。三位導師也送上重要提醒：蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中