自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

17歲就奪金鐘戲王！ 黃河認了「拍特寫會緊張」 公開片場生存術

黃河坦言拍攝特寫畫面仍會有一點卡。（公視台語台提供）黃河坦言拍攝特寫畫面仍會有一點卡。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河擔任公視台語台「台語台表演班高雄班」講座導師，親授多年實戰經驗，分享自己的緊張心魔及片場生存術，一出場便掀起學員尖叫，直呼：「太幸福了！」

黃河2007年以17歲之齡主演易智言執導《危險心靈》，一舉拿下金鐘42戲劇節目最佳男主角獎，成為史上最年輕戲王。他強調表演沒有單一標準：「我講的是觀點，你們要結合自己的經驗，找到真正能幫助表演的工具。」他接下來將投入台語劇《人生只租不賣》的宣傳，盼以更多作品展現台語表演的新面貌。

黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課。（公視台語台提供）黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課。（公視台語台提供）

台語台長呂東熹表示，台北班已交出亮眼成績，許多學員培訓後順利走進片場、參與多部台語戲劇；但是台語影視圈仍面臨演員缺乏的挑戰，「希望透過完整訓練計畫，培育更多下一代台語影視人才」。

黃河在講座上提到，即使拍戲多年，拍攝大特寫之前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」，認為真正困住演員的往往不是技術，而是分心。他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾；越想快點拍完越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲」。

黃河在「台語台表演班」高雄班分享緊張心魔及片場生存術。（公視台語台提供）黃河在「台語台表演班」高雄班分享緊張心魔及片場生存術。（公視台語台提供）

今年的台語台表演班高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、台語喜劇大師許效舜﹑金鐘戲王黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。三位導師也送上重要提醒：蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中