為何不當中國人？ 作家苦苓霸氣發聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕「做中國人有多憋你知道嗎？」今（14）日一早，作家苦苓在臉書發聲，詳述自己為何不做中國人。

苦苓表示當了中國人，不但不能在網路上談到天安門、六四，也不能用8964做密碼，「你當然知道不能提到中國國家主席習近平，但你可能不知道也不可以提到包子，就連XD（據說是習大的拼音）也不可以。」

發文中，苦苓進一步表示現在也不能提到「魚」，因為怕你說的是已故中國男星于朦朧；他還說，你不可以看中國片《霸王別姬》，也不可以看台灣片《軍中樂園》，得大獎的《斷背山》不能看，很賣座《火線大逃亡》也不行，還有最近連《阿凡達：火與燼》也不准看了，理由是：「不可抗力因素。」

苦苓更說，大學者唐德剛《晚清70年》在中國不許看，諾貝爾獎得主高行健的《一個人的聖經》也查禁，連《往事並不如煙》（章詒和）和《大江大海1949》（龍應台）也都是禁書，已故大師李敖所有作品也都不准出版。

當然，苦苓也提及在中國不能上FB、上Instagram、上Twitter或是上上X，也不能看Netflix、Apple TV和HBO，連YouTube其實也不可以，「除了國台辦和國防部，你如果翻牆看這些，都是犯法；當然，你可以看小紅書。」

