自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

資深主播葉樹姍走路重摔 「玉鐲斷3截」人沒事

資深主播葉樹姍走路重摔 「玉鐲斷3截」人沒事葉樹姍上週五傳出在台北市忠孝東路仆街，透露手上玉鐲斷成三截。（翻攝自葉樹姍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深新聞主播葉樹姍上週五在台北市繁華的忠孝東路仆街，當下雙膝跪倒同時雙手著地，她驚嚇之餘立刻爬了起來，回想當時景象，她說：「可能有行人也想過來扶我吧？但我真的動作迅速3秒內起身，因為實在太丟臉了。」

葉樹姍昨（13）日在臉書發文提及此事，透露手上的玉鐲斷成三截，認為這是警惕，她說：「經常聽說有人摔跤，不但受傷還會有後遺症，所以每每一再提醒自己：走路小心，小心，再小心。」沒想到自己還是仆街了。

當時葉樹姍仆街雙膝跪倒，起身後發現自己膝蓋、手掌破皮，仍鎮定優雅地走向原本要去上體適能的教室，這才發現左手腕上手鐲斷了，衣袖裏只剩下兩截，另外一段已不知去向，「老師、同學們一面幫我處理傷口，一面紛紛安慰我：玉鐲幫忙擋災，否則說不定摔得更嚴重！」

葉樹姍說，自己雖然也覺得慶幸，但不免心中淌血：「這玉鐲是當初我買給葉媽媽的禮物，也是思念母親時的觸感與記憶連結，全身酸痛地走回家。」路上經過朋友的店，她決定歇歇腳壓壓驚，朋友一聽說玉鐲少了一截，立刻決定騎著腳踏車到「案發現場」協尋，赫然發現失蹤的那一截玉鐲，正靜靜地躺在輪胎旁。」她說，也許冥冥中媽媽也有幫忙。

葉樹姍曾任大愛電視、中天新聞台當家主播，台大外國語文學系、新聞研究所畢業，近年參與宗教及慈善活動，小號演奏家葉樹涵為其胞兄，創作歌手葉樹茵為其堂妹，2010年12月25日接任台中市縣合併後首任台中市政府文化局局長，2014年12月25日卸任。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中