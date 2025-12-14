葉樹姍仆街人沒事 感恩諸佛菩薩保佑

葉樹姍曾是電視新聞圈赫赫有名的女主播。（翻攝自葉樹姍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深新聞主播葉樹姍驚傳日前在台北市繁華忠孝東路仆街，手上玉鐲斷成三截，認為這是警惕，她說：「經常聽說有人摔跤，不但受傷還會有後遺症，所以每每一再提醒自己：走路小心，小心，再小心。」沒想到自己還是仆街。

葉樹姍透露，整個事件發生在上星期五，經過休養後，擦傷、瘀青都逐漸好轉，渾身肌肉酸痛也慢慢康復中，可以靜下心來做以下的自我警惕：

1、走路一定要小心小心加專心，尤其工地周遭往往更是凹凸不平，這次仆街就是在忠孝東路神旺飯店前工地，卡車進進出出的水泥地暗藏危機，也藉這次慘痛的經驗提醒大家。

2、好朋友好鄰居就是神救援，平常一定要跟周遭朋友結好緣，要不是好友自告奮勇重回現場，掉落的那截玉鐲也不可能找回來。（也許冥冥中葉媽媽也有幫忙？）

只是，葉樹姍不確定玉鐲是否真如傳說可擋災，但衷心感恩諸佛菩薩保佑，她說：「雖然是重摔但只受一點輕傷，還有意外發生當下給予協助的朋友，包括那位走在我旁邊、帶著孩子問她還好嗎的年輕媽媽，都是帶來溫暖的人間菩薩。」

葉樹姍曾任大愛電視、中天新聞台當家主播，台大外國語文學系、新聞研究所畢業，近年參與宗教及慈善活動，小號演奏家葉樹涵為其胞兄，創作歌手葉樹茵為其堂妹，2010年12月25日接任台中市縣合併後首任台中市政府文化局局長，2014年12月25日卸任。

