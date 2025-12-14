自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉樹姍仆街人沒事 感恩諸佛菩薩保佑

葉樹姍曾是電視新聞圈赫赫有名的女主播。（翻攝自葉樹姍臉書）葉樹姍曾是電視新聞圈赫赫有名的女主播。（翻攝自葉樹姍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深新聞主播葉樹姍驚傳日前在台北市繁華忠孝東路仆街，手上玉鐲斷成三截，認為這是警惕，她說：「經常聽說有人摔跤，不但受傷還會有後遺症，所以每每一再提醒自己：走路小心，小心，再小心。」沒想到自己還是仆街。

葉樹姍透露，整個事件發生在上星期五，經過休養後，擦傷、瘀青都逐漸好轉，渾身肌肉酸痛也慢慢康復中，可以靜下心來做以下的自我警惕：

1、走路一定要小心小心加專心，尤其工地周遭往往更是凹凸不平，這次仆街就是在忠孝東路神旺飯店前工地，卡車進進出出的水泥地暗藏危機，也藉這次慘痛的經驗提醒大家。

2、好朋友好鄰居就是神救援，平常一定要跟周遭朋友結好緣，要不是好友自告奮勇重回現場，掉落的那截玉鐲也不可能找回來。（也許冥冥中葉媽媽也有幫忙？）

葉樹姍仆街人沒事 感恩諸佛菩薩保佑她驚傳日前在台北市繁華的忠孝東路仆街，手上玉鐲斷成三截。（翻攝自葉樹姍臉書）

只是，葉樹姍不確定玉鐲是否真如傳說可擋災，但衷心感恩諸佛菩薩保佑，她說：「雖然是重摔但只受一點輕傷，還有意外發生當下給予協助的朋友，包括那位走在我旁邊、帶著孩子問她還好嗎的年輕媽媽，都是帶來溫暖的人間菩薩。」

葉樹姍曾任大愛電視、中天新聞台當家主播，台大外國語文學系、新聞研究所畢業，近年參與宗教及慈善活動，小號演奏家葉樹涵為其胞兄，創作歌手葉樹茵為其堂妹，2010年12月25日接任台中市縣合併後首任台中市政府文化局局長，2014年12月25日卸任。

相關新聞：資深主播葉樹姍走路重摔 「玉鐲斷3截」人沒事

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中