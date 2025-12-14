自由電子報
娛樂 最新消息

內視鏡檢查發現鼻腫塊 徐暐翔台大切片曝手術進度

徐暐翔分享近況。（DJB提供）徐暐翔分享近況。（DJB提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕徐暐翔日前出席「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」，談到今年的心路歷程，坦言原本規劃推出第二張專輯，卻因先前重感冒留下後遺症，經內視鏡檢查發現鼻內有腫塊，轉診至台大醫院進行切片，所幸結果為良性。他期許明年初進行的微創手術能順利完成，讓聲音恢復到最佳狀態。

徐暐翔因為聲音始終帶著「怎麼甩都甩不掉的鼻音」，導致錄音進度受阻，只能將專輯延至明年推出。近期生活則刻意放慢步調，以運動、練唱、閱讀與看電影累積感受，等待狀態沉澱後再回到創作中，探索更多演繹的可能性。

DJB於台北舉辦「DJB x UMobile 結盟暨雞尾酒餐會」，邀請多組藝人輪番演出，包括陳勢安、F.F.O、味全龍啦啦隊小龍女、徐暐翔、FEniX與ARKis接力登台。陳勢安獻唱《天后》、《勢在必行》等夯曲炒熱全場氣氛。

陳勢安獻唱經典夯曲。（DJB提供）陳勢安獻唱經典夯曲。（DJB提供）

陳勢安獻唱經典夯曲。（DJB提供）陳勢安獻唱經典夯曲。（DJB提供）

陳勢安近期尾牙與活動行程滿檔，他笑說相當享受與歌迷近距離互動的時刻，又提到前一晚在台中東海大學演出後，臨時前往夜市的街頭歌唱攤位，「本來只是去看看，沒想到現場滿滿都是在等我的人。」當群眾聽見他演唱《天后》時，起初還以為是播放原音，直到走近才發現真的是本人在演唱。

