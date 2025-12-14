（圖輯）安心亞火辣劈腿秀「雪白禁區」！韋禮安戒指藏可愛巧思

安心亞腰力了得，核心很穩。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」首日表演在昨（13）日落幕。由麋先生MIXER打頭陣開唱，薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬 Mango Jump、陳漢典、「小樂」吳思賢、Ozone、安心亞與韋禮安輪番獻唱。

安心亞相當軟Q，說劈就劈。（記者王文麟攝）

安心亞睽違8年登耶誕城，熱力唱跳。（記者王文麟攝）

安心亞激短裙擺藏小心機秀火辣蜜桃臀。（記者王文麟攝）

安心亞俏皮比心，當晚她還有和侯友宜、主持群比，發送了許多愛心。（記者王文麟攝）

小樂吳思賢在雨中帶來多首曲目，帥到雨水像特效。（記者王文麟攝）

小樂吳思賢熱力開唱，被捕捉到帥氣手勢，手指很靈活。（記者王文麟攝）

麋先生在綿綿細雨中開唱，聖皓唱到一半還撐起傘來。（記者王文麟攝）

聖皓後來連墨鏡也摘了。（記者王文麟攝）

前男團C.T.O成員薛恩熱情表演。（記者王文麟攝）

每年耶誕城幾乎都是在低溫下登場，昨更是下起陣陣細雨，不過粉絲熱情不減，形成一片「雨衣海」在台下為偶像應援。

陳漢典不只主持還上台表演相當賣力。（記者王文麟攝）

自稱是「跳唱」歌手的陳漢典，彈跳力果然很強。（記者王文麟攝）

芒果醬主唱郭佐治熱情跟台下打招呼，一一謝過主辦、經紀人，連他楓之谷公會會長也不忘帶到。（記者王文麟攝）

芒果醬主唱郭佐治為了表演還有特地去做新髮型。（記者王文麟攝）

Ozone魅力四射，記者還有看到台下粉絲馬上就拿出大砲搶拍。（記者王文麟攝）

耶誕城演唱會常客李東軒帶來精彩表演。（記者王文麟攝）

壓軸現身的韋禮安帶來《慢慢等》、《還是會》等多首經典歌曲，在極具感染力的「韋式情歌」演唱帶動下，現場觀眾齊聲合唱，為表演畫下完美句點。

韋禮安壓軸獻唱帶來多首組曲。（記者王文麟攝）

韋禮安換了一件外套同樣有耶誕元素，相當用心。（記者王文麟攝）

韋禮安外套上放著馴鹿玩偶，手上還有耶誕老人的造型戒指相當可愛。（記者王文麟攝）

今晚耶誕城演唱會還會有更多重量級卡司及樂團輪番現身，包括J.Sheon、王ADEN、告五人、高爾宣、婁峻碩、動力火車、熊仔等人接棒登場。

