日本89戀綜為何爆紅？《不良一族尋愛記》沒在演「主持人也入坑」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本全新戀綜《不良一族尋愛記》由11位不良男女（俗稱：89、小混混）聚集學校共度14天生活，成員們透過衝突、吵架，毫不掩飾的情感交流，博得觀眾好評。主持人中的AK-69和永野坦言過去沒看過戀綜，兩人從完全不看好到深陷其中，為觀眾分享此節目的諸多看點和特色。

《不良一族尋愛記》由《夏日咖啡男友》的主持人MEGUMI製作，她找來AK-69和永野一起擔任節目主持；AK-69坦言，原先覺得「戀綜」很假掰，認為都是安排好的，永野則表示，「一群跟我毫無關係的人在那邊談戀愛，成不成功都不影響我的人生」，直言本來就沒興趣。

特別的是，《不良一族》找來許多人生有「劣跡」的成員們上節目談戀愛，AK-69說：「一開始就有人起衝突，還有人退學，滿有趣的。相信一般戀愛實境不可能發生的事都在這裡發生，也有人把對家人的感情說出口，看到人最真實的那一面。」

永野表示：「我原本以為它只是『不良版的戀愛實境』，結果完全不是那層次，反而超有趣。雖然主題是戀愛，但你能看到一個人是怎麼踏實活著的，那個深度很吸引人。」

從「第一次接觸戀愛實境」的角度而言，AK-69說：「一群不良份子跑來談戀愛耶，光這件事就很荒謬很好笑啊（笑）。我會想說『什麼啦！哪有這種事！』不過後來發現，他們14天同吃同住，會喜歡上對方也很合理。

永野表示：「我一直都跟性格相似的人混在一起，但看著節目裡的成員，突然覺得我也得去接觸更多不同的人。」笑稱「如果只接觸捧我的後輩，這樣根本不會變強（笑）。」

節目中，成員們會因「不能和喜歡的人單獨共處」而感到煩躁，甚至動怒，AK-69說：「他們在好的意義上，把自己的感受放在第一順位，我因此想起年輕時那種互相衝撞的感覺，把快忘掉的情緒找回來了。」

永野：「我常常講一句話就開始腦內過度運轉，想著對方怎麼想、我是不是太超過……結果把自己搞得很累。但節目裡的人明明衝成那樣，表情卻都很生動、很有生命力。看了也會想「欸，好像也挺快樂的？」坦言現代人太過在意「羞恥心」，有時候好像可以稍微遲鈍一點。

最後，AK-69推薦「不少場面讓我覺得『如果不是Netflix可能根本拍不出來』，希望大家好好享受這種只有用『戀愛實境』形式才看得到的正面衝撞。」

永野說，雖然是不良的戀愛實境秀，「但我覺得像我這種從來不看這類節目的人，也能把它當作一部好看的人性劇。」《不良一族尋愛記》在Netflix上線中。

